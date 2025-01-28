Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Пакет обмежень проти Росії може бути готовий вже у лютому.

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ЄС готують пакет санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Євросоз працює на 16-м пакетом санкцій проти РФ

У ЄС розраховують, що пакет обмежень буде готовий у лютому

У Європейському Союзі готують 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України. Про це сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС із загальних питань, цитує Європейська правда.

Представники сподіваються, що черговий пакет обмежень буде готовий вже в лютому.

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"Ми працюємо над новим пакетом санкцій і хочемо завершити роботу над ним у лютому. Там є багато різного. І, як ви знаєте, це потребує перемовин між країнами-членами", – розповіла Каллас.

Головна дипломатка ЄС зазначила, що Союз розглядає всі варіанти ресурсів, які допомагають країні-агресору РФ вести війну проти України.

"Ми справді дивимося на усе, що допомагає Росії вести цю війну. Я маю на увазі навіть такі елементи, як консолі для відеоігор, тому що, очевидно, що це ті, за допомогою яких вони керують безпілотниками, чи хімікати, які потрібні для російської військової промисловості. У цьому списку є багато пунктів, звісно, скраплений природний газ. Це також хімічні речовини, яких потребує російський ВПК. Йдеться звісно і про енергетику. Якою буде фінальна домовленість – буде зрозуміло, коли ми домовимось", – підкреслила вона.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії. Він наголошував, що дії Києва спровокували подорожчання бензину в Угорщині. На думку політика, санкції ЄС проти Російської Федерації обійшлися Угорщині в 19 млрд євро.

Як писав Главред, 27 січня очільники МЗС країн Європейського Союзу заслухали представників Угорщини через загрозу накладання вето на рішення про продовження санкцій проти країни-агресорки Росії на 6 місяців. В результаті наради, як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, його країна отримала бажані гарантії від Європейського союзу, тому вето на продовження санкцій РФ Угорщина накладати не буде.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, якщо країна-агресорка Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

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Хто така Кая Каллас? Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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