Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Маріна Фурман
28 січня 2025, 14:10
34
Пакет обмежень проти Росії може бути готовий вже у лютому.
Кая Каллас, санкции против РФ
ЄС готують пакет санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

  • Євросоз працює на 16-м пакетом санкцій проти РФ
  • У ЄС розраховують, що пакет обмежень буде готовий у лютому

У Європейському Союзі готують 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України. Про це сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС із загальних питань, цитує Європейська правда.

Представники сподіваються, що черговий пакет обмежень буде готовий вже в лютому.

відео дня

"Ми працюємо над новим пакетом санкцій і хочемо завершити роботу над ним у лютому. Там є багато різного. І, як ви знаєте, це потребує перемовин між країнами-членами", – розповіла Каллас.

Головна дипломатка ЄС зазначила, що Союз розглядає всі варіанти ресурсів, які допомагають країні-агресору РФ вести війну проти України.

"Ми справді дивимося на усе, що допомагає Росії вести цю війну. Я маю на увазі навіть такі елементи, як консолі для відеоігор, тому що, очевидно, що це ті, за допомогою яких вони керують безпілотниками, чи хімікати, які потрібні для російської військової промисловості. У цьому списку є багато пунктів, звісно, скраплений природний газ. Це також хімічні речовини, яких потребує російський ВПК. Йдеться звісно і про енергетику. Якою буде фінальна домовленість – буде зрозуміло, коли ми домовимось", – підкреслила вона.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії. Він наголошував, що дії Києва спровокували подорожчання бензину в Угорщині. На думку політика, санкції ЄС проти Російської Федерації обійшлися Угорщині в 19 млрд євро.

Як писав Главред, 27 січня очільники МЗС країн Європейського Союзу заслухали представників Угорщини через загрозу накладання вето на рішення про продовження санкцій проти країни-агресорки Росії на 6 місяців. В результаті наради, як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, його країна отримала бажані гарантії від Європейського союзу, тому вето на продовження санкцій РФ Угорщина накладати не буде.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, якщо країна-агресорка Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Інші новини:

Хто така Кая Каллас?

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні санкції проти Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:12Синоптик
Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

14:10Світ
Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

13:40Світ
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

Останні новини

14:44

Маша Єфросиніна розкрила прізвище режисера, який її домагався

14:34

Ворог пригальмував: ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку - Братчук

14:12

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:10

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

14:01

Як приготувати гору найсоковитіших котлет нашвидкуруч - дивовижний рецептВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:56

"Даємо зелене світло": в Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК

13:45

Чим годувати кота, крім корму: список продуктів не такий уже й великий

13:40

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

13:15

Продавав повістки за 1000 доларів: поліція викрила працівника ТЦК

Реклама
13:14

Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

13:13

Вихід конкурента ChatGPT на ринок: світові багатії втратили $108 млрд за добу

13:07

Путіністка Діана Гурцкая зізналася, що їй діагностували рак - деталі

12:41

"Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

12:31

Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операціюФото

12:29

Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

12:15

"Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

11:59

Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

11:49

"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

11:31

"Шанс кинути виклик усьому": вийшов тизер фільму "раша гудбай"Відео

11:10

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежаФото

Реклама
10:50

КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

10:45

Росіяни готують "котел" для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

10:35

Китайський гороскоп на завтра 29 січня: Щурам - зриви, Зміям - образи

10:12

Старовинний рецепт із газети СРСР: усі шукають таку закуску на столі

10:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

10:10

Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

10:07

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

10:06

"Зіграла" за ЄС: Угорщина не наклала вето на продовження санкцій проти РФ

10:01

Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:37

"Реально щось із головою": що із собою зробила фаворитка путініста Кіркорова

09:22

Гороскоп на завтра 29 січня: Рибам - велике щастя, Ракам - кар'єрний успіх

09:12

До грошей, до негоди, до сварки: прикмети, пов'язані з курми та яйцями

09:03

США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо

08:45

"Все одно росіянин": Андрій Макаревич показав свою справжню позицію

08:45

На українців чекає аномально теплий лютий: що прогнозують синоптики

08:08

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

08:00

Чи може Путін зупинити війнуПогляд

07:48

В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

07:46

"Про позбавлення громадянства України": у втікача Потапа почалися проблеми - причина

Реклама
06:55

У Харкові - масштабна пожежа після "прильоту", серед постраждалих - дитинаФотоВідео

06:10

Трамп сильно розчарувавПогляд

05:59

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

05:31

Навіщо водії ставили рулон туалетного паперу під лобове скло: секрет розкритий

05:00

Яке сьогодні свято 28 січня 2025 року: як не втрати власне щастя у домі

04:35

Як сказати "хліб" у множині – "хліби" чи "хліба": лише одиниці знають відповідьВідео

04:00

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

03:34

Український командир назвав термін, за який ворог хоче дійти до Дніпропетровщини

03:33

"Піратська" головоломка: знайдіть 7 відмінностей за 21 секунду

03:04

Загроза штурму 300-тисячними резервами: прогноз прориву РФ широким фронтом

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти