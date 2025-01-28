'Будуть серйозні переговори': як зниження цін на нафту вплине на війну в Україні

Заклик Трампа щодо зниження цін на нафту і відповідь саудитів може стати початком до серйозних переговорів, однак це не вплине на війну РФ проти України.

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Як зниження цін на нафту вплине на війну в Україні / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Семиволос:

Трамп має щось запропонувати Саудівській Аравії в обмін зниження цін на нафту

Наміри ОПЕК втримати ціни на нафту не є успішними

Зниження цін на нафту не зможе зупинити Росію від продовження війни

Новий президент США Дональд Трамп закликав країни ОПЕК і зокрема Саудівську Аравію, як одного з найбільших світових експортерів нафти, знизити світові ціни, щоб сприяти закінченню війни в Україні. Заклики Трампа оцінив виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ексклюзивному коментарі Главреду.

Відповідь Саудівської Аравії на заклики Трампа

Семиволос зауважив, що міністр економіки та планування Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відреагував на пропозицію Трампа. Міністр зазначив, що через зростання попиту на нафту на світовому ринку важливо забезпечити ефективні постачання, щоб задовольнити цей попит.

"Трамп діє, наче слон у порцеляновій лавці. По-перше, якщо він хоче, щоб Саудівська Аравія якимось чином домовлялася з ним, це не слід робити публічно на весь світ, адже таким чином він ставить саудитів у дуже незручне становище. По-друге, просто так нічого не відбувається. І якщо Трамп хоче щось отримати від Саудівської Аравії, крім збільшення інвестицій, які він вже запросив, то він повинен запропонувати щось натомість", - вказує аналітик.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Експерт вказує на те, що Дональд Трамп має запропонувати Саудівській Аравії ініціативи, які зміцнять її позиції на Близькому Сході, наприклад, підтримку арабського плану врегулювання арабо-ізраїльського чи палестино-ізраїльського конфлікту. Однак його дії наразі зводяться переважно до заяв, які суперечать попереднім намірам. Зокрема, нещодавній коментар Трампа на борту літака щодо виселення всіх палестинців із Гази дисонує з його прагненнями домовитися із саудитами.

Семиволос також висловлює скептицизм щодо можливостей Трампа досягти бажаного за допомогою звичного підходу. Він припускає, що Трамп може використовувати погрози, як-от припинення військової допомоги чи запровадження мит, проте такий підхід сумнівний, враховуючи активну взаємодію Саудівської Аравії з Китаєм. У цьому контексті боротьба ведеться не за вплив Сполучених Штатів, а за здобуття прихильності Саудівської Аравії.

Чи є у Дональда Трампа запасний план

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень зауважує, що Дональд Трамп може мати запасний план у своїх ініціативах. Він нагадує, що аналогічні спроби вплинути на Саудівську Аравію вже були, наприклад, під час візиту Джо Байдена, проте отримана відповідь не вселяє оптимізму тим, хто очікував швидкого вирішення ситуації.

"Почнемо з того, що премʼєр-міністр Мухаммед бін Салман сказав: "Ви з такими пропозиціями можете звертатися до своїх друзів, а не до нас. У нас інші принципи, інші цінності". І в цьому випадку, схоже, ситуація буде подібною. Він може так само в невимушеній обстановці сказати Трампу: "Вибачте, наші принципи не дозволяють нам діяти так, як ви пропонуєте". У такому разі, думаю, Трамп буде змушений визнати, що нічого не вдалося", - сказав він.

Що відомо про ОПЕК та ОПЕК+ / Інфографіка: Главред

За словами експерта, Трамп завжди вміє привертати увагу, навіть якщо спочатку його заяви викликають більше здивування, ніж результатів. Залишається відкритим питання, чи під час візиту Трамп запропонує нові ідеї, чи зможе чіткіше сформулювати свої позиції, наприклад, щодо палестинського питання та арабо-ізраїльського конфлікту. Якщо так, то це може стати початком серйозних переговорів. В іншому випадку, його дії можуть залишитися суто символічними, подібними до вже звичних демонстраційних жестів.

"Те, що сказали саудити, – це початок торгів. Щодо зростання попиту, то поки що я цього не бачу. Я не фахівець із енергетики, тому можу помилятися. Але судячи з дискусій в рамках ОПЕК і Саудівської Аравії, зростання попиту немає", - припускає аналітик.

Дивіться відео про те, чи вдасться Трампу знизити ціну на нафту та які це матиме наслідки:

Семиволос зазначає, що спроби ОПЕК утримати ціни на нафту наразі не є особливо успішними. Зараз йдеться про можливість запуску нових виробничих потужностей або збільшення обсягів видобутку навіть за рахунок зниження цін. Це логічний крок, адже зменшення цін разом із підвищенням видобутку може стимулювати попит і продажі, якщо ціни на нафту стримують попит.

Проте це питання лежить у площині економіки та поточних дискусій, а не стосується безпосередньо Дональда Трампа.

"У разі реалізації таких змін Трамп може спробувати привласнити собі заслугу, заявивши: "Я сказав – і так сталося"", - припускає експерт.

Однак Семиволос вважає, що це може мати зворотний ефект, адже природний перебіг подій суттєво відрізняється від змін, які відбуваються під тиском чи через політичні дії.

Експерт зазначає, що поведінка Саудівської Аравії залишається непередбачуваною. Трамп може запропонувати їм лише політичну вигоду, і якщо саудити побачать у цьому власний інтерес, вони можуть погодитися на певні компроміси. Основна мета Саудівської Аравії – зберігати лідерські позиції на Близькому Сході та впливати на ключові регіональні процеси.

Водночас саудити мають чітку власну стратегію, від якої не відмовляються. Вони вже давно заявили, що нормалізація відносин із Ізраїлем можлива лише за умови створення палестинської держави. Ця позиція була закладена ще в рамках Арабської мирної ініціативи, яка незабаром відзначить 20-річчя.

"Нетаньягу при цьому здебільшого використовує США у власних інтересах і може поставити їх у ситуацію, коли ті не зможуть відмовитися від подальшої підтримки Ізраїлю. А заяви Трампа створюють враження, що за ним сидить людина, навіть правіша за Нетаньяху. Адже якщо прочитати коментарі осудних ізраїльських експертів, то вони роблять припущення, що скоріше за все йому це сказали представники ультраправих ізраїльських діячів, які марять трансфер влади. А що буде потім? Адже у Трампа в історії, географії та інших речах проблеми. Він чує те, що йому говорять на останній зустрічі. Сказали йому, що всі живуть у лісі, — отже, всі живуть у лісі", - вказує аналітик.

Чи зможе зниження ціни на нафту змусити РФ припинити війну

Семиволос звертає увагу, що навіть у разі зниження цін на нафту з боку ОПЕК це навряд чи змусить Росію припинити війну. Багато хто проводить паралелі з 1980-ми роками, коли Саудівська Аравія, як союзник США, підтримувала афганських моджахедів у війні проти СРСР. Однак тоді ситуація була значно прозорішою. Сьогодні ж кожен гравець прагне отримати додаткові вигоди та зміцнити свою позицію, інколи навіть за рахунок інших, включно з Трампом.

Трамп, зі свого боку, намагається посилити вплив США, проголошуючи свої гасла про "велич Америки". Але його амбіції стикаються з інтересами інших ключових гравців. У цьому контексті значну роль відіграє Китай, який, навіть залишаючись спостерігачем, розширює можливості для маневру й торгів між сторонами.

"Пропозиція США для Саудівської Аравії має бути прийнятною, адже підхід "або приймаєте, або ми вас покараємо" не працює. Якщо вдасться досягти консенсусу, результати можуть проявитися швидко. Наприклад, якщо Саудівська Аравія заявить про збільшення видобутку нафти, ціни почнуть падати навіть без реальних дій. Економіка сильно залежить від заяв і настроїв. Саудівська Аравія має можливість збільшити видобуток, і для них це не проблема. Але всі подальші дії залежать від домовленостей і того, наскільки вони відповідатимуть їхнім інтересам", - резюмував виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Зменшення цін на нафту – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб завдати економічного удару Росії й пришвидшити завершення війни в Україні. Про це він заявив 24 січня в Північній Кароліні, передає Reuters.

Експерти вважають, що позбавлення Росії можливості заробляти на продажу нафти є одним із дієвих механізмів для припинення її агресії. Як зазначив Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога", саме обмеження доходів від нафти може стати ключовим фактором.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група з санкцій проти РФ, очолювана ним і послом Майклом Макфолом, пропонує встановити максимальну ціну на російську нафту в межах $30 за барель.

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Хто такий Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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