Укрзалізниця змінила схему продажу квитків - як тепер купити білет на потяг

Укрзалізниця дещо змінила старт продажу квитків на різні напрямки, тепер потрібно купувати білет на міжнародний потяг за 20 діб до відправлення.

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Укрзалізниця міняє формат продажу деяких квитків / колаж: Главред фото: Волинські новини, Укрзалізниця, pixabay

Укрзалізниця з 4 липня змінить формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення потяга. Про це повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці в Telegram.

"Змінюємо час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги. Щоб стабілізувати дещо перевантажений додаток", - заявили в компанії. відео дня

Також представники Укрзалізниці повідомили, що такі дії стануть корисними, адже розвантажать систему і пасажири зможуть ретельніше спланувати поїздку.

Вже завтра продажі стартуватимуть наступним чином:

Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, глибина - 20 діб до дати відправлення;

Словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;

Молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.

Табло вокзалу / фото: сайт Укрзалізниці

Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

Крім того, в Укрзалізниці спрогнозували запуск нового сайту, саме на ньому можливо буде купити квитки на міжнародні рейси, а от на сайті старого формату така можливість стане неможливою.

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Росіяни часто б'ють по залізничній інфраструктурі, ймовірно намагаючись звірвати поставки озброєння та боєприпасів до лінії фронту.

Нагадаємо, що 25 квітня окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі одразу у трьох областях.

Повідомлялось, що кількома днями раніше, 19 квітня, росіяни вже обстрілювали інфраструктуру Укрзалізниці. Тоді загинула співробітниця компанії Оксана Стороженко.

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