Зустріч з Путіним та переговори: названо дві дати закінчення війни в 2025 році

Війна в Україні може закінчитись через 100 днів, адже Україна, США та Росія мають зацікавленість по термінах, наголосив політолог.

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Названо дві дати закінчення війни в 2025 році / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Коротко:

Трамп поставив завдання закінчити війну в Україні за 100 днів

Путін може бути проти початку мирних переговорів, поки армія РФ наступає

Війна може продовжуватись паралельно із початком мирного процесу

Після низки останніх заяв Володимира Зеленського та Дональда Трампа щодо війни Росії проти України та перспектив її завершення, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua розповів, чи існує умовна дата "Х", коли ситуація може змінитись кардинально.

Який план Трампа щодо закінчення війни

За його словами, Є публікації про те, що Трамп нібито дав доручення своєму спецпредставнику по переговорах з Москвою та Києвом Кіту Келлогу за 100 днів спробувати домовитись про припинення війни (цей термін спливає 29 квітня — ред.). 100 днів — це символічний період для будь-якого президента. За американською традицією, підбиваються підсумки того, що сталося за цей період.

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"Якщо є якісь не просто рішення, а й результати, то це — демонстрація спроможності", — каже Володимир Фесенко.

На питання про можливі наміри президента США, Фесенко припустив, що Трамп, ймовірно, планує ініціювати мирні переговори. За його прогнозом, перша спроба може відбутися вже протягом перших 100 днів, а можливо, навіть раніше.

"Йдеться не про те, чи відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Вона може відбутись. Головне, щоб розпочались реальні переговори. Поки ситуація виглядає так: Трамп таку спробу зробить", - сказав політолог.

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Як будуть проходити переговори про закічнення війни

Експерт зазначає, що на початку, ймовірно, будуть окремі переговори: з Росією та Путіним — з одного боку, і з Україною та Зеленським — з іншого. Якщо Трамп і його команда зможуть переконати російську сторону розпочати реальні перемовини за участю України, то далі можна очікувати на перехід до другого етапу.

Фесенко, коментуючи ймовірність завершення війни за 100 днів, підкреслив, що така можливість існує. Україна, Росія та США, як потенційні учасники переговорів, зацікавлені у вирішенні питання в короткі терміни.

"У Росії теж є певний стимул домовитись. Йдеться про 9 травня. Для Путіна є стимул подавати і продавати це (домовленість про припинення вогню) як свою перемогу. Тому певні шанси є", - додає він.

Чи погодиться Путін на мирні переговори

Однак політолог звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін може вважати недоцільним припинення бойових дій, особливо якщо російські війська продовжують наступальні операції.

"Він та багато хто в його оточенні мріють про те, щоб взагалі знищити Україну. Патрушев про це каже, інші кажуть про це. Наскільки я знаю, більшість експертів вважають, що поки що маловірогідно те, що Росія погодиться на часткову перемогу, на відносний компроміс, на припинення вогню", - підкреслив він.

Чи закінчиться війна в Україні з початком мирних переговорів

Аналітик зазначає, що більш імовірним є сценарій, за якого війна триватиме паралельно з переговорами. На жаль, такий розвиток подій залишається цілком можливим.

Також Фесенко вказує на готовність Росії до переговорів із США, але наголошує на наявності проблем. Однією з перешкод є статусне суперництво між Трампом і Путіним, зокрема питання про те, хто з них має зробити перший крок і ініціювати дзвінок.

"Я не виключаю того, що зараз помічники Трампа та Путіна шукають відповідь на питання про те, як організувати телефонну розмову так, щоб одна із сторін не була в ролі прохача", — резюмує експерт та додає, що про дату "Х", після якої може кардинально змінитись ситуація, поки не йдеться.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, побоювання, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України чи погодитися на невигідні для неї компроміси, є хибними. Навпаки, за даними джерел британського видання The Independent, Трамп прагне завершити війну в Україні до весни 2025 року.

Експертка із питань Східної Азії та старший аналітик Центру "Нова Європа" Наталія Бутирська зазначила, що Кремль сигналізує про небажання вести переговори на умовах, запропонованих США як попередній варіант.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio заявив, що швидкого завершення війни не очікується. Однак Дональд Трамп може прискорити досягнення миру через посилення санкцій, економічний тиск і дипломатичний вплив на Росію.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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