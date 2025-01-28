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РФ планувала удари по аеродромах базування F-16: СБУ викрила підступний план ФСБ

Альона Вороніна
28 січня 2025, 15:17оновлено 28 січня, 15:54
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ФСБ завербувала в Україні агентів, які збирали інформацію про розташування літаків-винищувачів та бойових гелікоптерів ЗСУ й допомагали готувати удар.
СБУ, самолет F-16
СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16/ колаж: Главред, фото: СБУ, Офіс президента України

Коротко:

  • СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала удар РФ по аеродромах базування F-16
  • Агенти намагалися зібрати інформацію про аеродроми і об’єкти авіаінфраструктури
  • У подальшому РФ планувала завдати удару дронами по цих об’єктах

Служба безпеки України затримала агентурну групу російської ФСБ, яка готувала ракетний удар окупантів по аеродромах базування винищувачів F-16.

Співробітники Федеральної служби безпеки країни-агресорки Росії завербували двох мешканців Кременчука, які, за вказівкою окупантів, у подальшому збирали інформацію про місця розташування літаків-винищувачів та бойових гелікоптерів ЗСУ. Українські правоохоронці піймали агентів Росії "на гарячому", коли ті фотографували зліт F-16. Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

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"Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка "полювала" на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України "на гарячому" затримано 2-х агентів рф, які фотографували зліт вітчизняного F-16. За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею фсб, особу якої вже встановила СБУ", – йдеться у повідомленні.

Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому російські загарбники могли завдати по них ударів ракетами і дронами.

Зазначається, що крім геолокацій агенти РФ повинні були зробити текстовий та фотозвіт, в якому мали вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

"Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхати на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів", – зазначили в СБУ.

Працівники СБУ викрили обох агентів ще тоді, коли вони лише почали свою розвідувальну активність на користь ворога. Правоохоронці задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16.

"Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – розповіли в СБУ.

  • СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16
    СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16 СБУ
  • СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16
    СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16 СБУ
  • СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16
    СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16 СБУ
  • СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16
    СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16 СБУ
  • СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16
    СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16 СБУ
  • СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16
    СБУ викрила план РФ щодо ударів по аеродромах базування F-16 СБУ

РФ планувала удари по аеродромах базування F-16: СБУ викрила підступний план ФСБ
Що відомо про літаки F-16/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Харкові – масштабна пожежа після "прильоту" в ніч на 28 січня, серед постраждалих – дитина. Армія РФ завдала удару БпЛА по території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста.

Також повідомлялося, що в Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт. Комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня РФ атакувала Україну сотнею дронів, внаслідок чого Умань – без світла, у Харкові – пожежа. Збито 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети – були локаційно втрачені.

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Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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