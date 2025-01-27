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Трамп хоче завершити війну на вигідних для України умовах: ЗМІ з'ясували деталі

Анна Ярославська
27 січня 2025, 12:25
378
Зеленський не поїхав на інавгурацію Тармпа, але він послав свого заступника, до якого поставилися з величезною повагою. І це знаковий жест.
Трамп, війна
Трамп серйозно підходить до завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

  • Трамп серйозно підходить до питання завершення війни РФ і України
  • Зустріч Зеленського і Трампа має відбутися найближчим часом

Президент США Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні навесні на умовах, які будуть вигідні Україні. Про це 26 січня повідомило видання The Independent із посиланням на обізнані джерела.

"Тим, хто стурбований ситуацією в Україні, слід звернути увагу на присутність Давида Арахамії (лідера фракції "Слуга народу" - ред.) на інавгурації Трампа. Це знаковий жест, що підкреслює прагнення президента США забезпечити Україні хорошу угоду", - сказав один зі співрозмовників видання.

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Джерело журналістів додало, що Трамп серйозно підходить до питання врегулювання війни і, як очікується, він буде тісно співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому офіційна зустріч лідерів може відбутися найближчими тижнями.

Зазначається також, що Арахамія була одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, допущених у ротонду Капітолія на інавгурації Трампа. Джерело видання підкреслило, що на заході до лідера фракції Слуга народу поставилися "з великою повагою".

"Зеленський не вважав за можливе особисто поїхати на інавгурацію, але він послав свого заступника, до якого поставилися з величезною повагою", - зазначив співрозмовник.

Трамп хоче завершити війну на вигідних для України умовах: ЗМІ з'ясували деталі
Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори Росії та України

Як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори про припинення війни, то майбутнє існування України може опинитися під великою загрозою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що формат мирних переговорів із Росією залежатиме від того, який вигляд матиме план завершення війни. Вести переговори без України неможливо.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова. ABC News пише, що сторони можуть обговорити кілька основних питань.

24 січня лідер РФ Володимир Путін заявив, що нібито готовий до переговорів. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку сказав, що Путін намагається маніпулювати прагненням президента США Дональда Трампа досягти миру. Зеленський наголосив, що російські маніпуляції більше не матимуть успіху.

Тим часом аналітики виокремили чотири реалістичні варіанти завершення війни Росії проти України, зокрема відкидаючи малоймовірні, як-от раптова смерть Володимира Путіна або несподіваний прорив українського контрнаступу. Вирішальну роль у позитивному для України результаті війни може зіграти новообраний президент США Дональд Трамп.

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Дональд Трамп Давид Арахамія війна Росії та України мирні переговори з Росією
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