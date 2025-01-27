Армія РФ готується до захоплення Торецька: аналітики розкрили цинічний план РФ

Російські окупанти кидають усі зусилля щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-gotuyetsya-do-zahoplennya-torecka-analitiki-rozkrili-cinichniy-plan-rf-10634237.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують наступ РФ на Торецьк / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези ISW:

РФ хоче прорватись українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці

Чим важливий для окупантів Торецьк

У звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни заявили, що найближчими днями російські окупанти на Донбасі готуються захопити Торецьк.

"Передислокація елементів Східного військового округу РФ для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля ворога щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки", - зазначають аналітики ISW. відео дня

Експерти вважають, що російські окупаційні війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - яка ситуація у Торецьку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ у Торецьку тримають ворога під вогневим контролем. Російські окупанти контролюють частину Торецька Донецької області, проте значна територія міста знаходиться під контролем українськими військами. РФ продовжує застосовувати у Торецьку тактику штурмів малими групами.

Військовий із позивним "Скромний" розповів, що відбувається в Торецьку. Відомо, що ЗСУ втратили вже понад 50% міста, однак на цьому напрямку не дають ворогу оточити місто з південно-західної частини. Війська РФ здебільшого використовують для штурмів неброньовану техніку, таку як автомобілі, баггі та квадроцикли.

Стало відомо, чим для України обернеться втрата Торецька. Російські окупанти намагаються просуватися вперед в Торецьку Донецької області. Офіцер 12-ої бригади Азов Святослав розповів, якщо Україна втратить місто, то для загарбників відкриється чимало можливостей.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред