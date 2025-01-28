Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

Віталій Кірсанов
28 січня 2025, 10:50
266
Північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.
M1989 Кока-кола
КНДР відправить Росії понад 100 артсистем / колаж: Главред, фото: Мілітарний, KCNA

Коротко:

  • Гаубиці розроблені для обстрілів столиці Південної Кореї в разі війни
  • У грудні було зафіксовано перевезення поїздом щонайменше 10 гаубиць до РФ

Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті. Ці системи спочатку створювалися для знищення військ Південної Кореї. Про це пише The Telegraph.

170-мм гаубиці M1989 Koksan, одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі, відомі як "гармати чучхе", були розроблені для обстрілу столиці Південної Кореї в разі військового конфлікту.

відео дня

Начальник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Пхеньян готується подвоїти кількість артилерійських систем, які вже було перекинуто в прикордонний Курський район. Нові поставки очікуються на тлі повідомлень про перегрупування північнокорейських військ, які були виведені з лінії фронту для відновлення, тоді як незабаром передбачається розгортання додаткових сил.

За словами генерала Буданова, за останні три місяці Кім Чен Ин передав Росії щонайменше 120 артилерійських систем M1989 Koksan, а також 120 реактивних систем залпового вогню M1991. У розмові з виданням The Warzone він зазначив, що Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, уже перебуває в дорозі.

Буданов зазначив, що північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.

Наприкінці грудня було зафіксовано перевезення поїздом щонайменше 10 гаубиць M1989 Koksan до Росії. До 7 січня ці установки, ймовірно, прибули в Курську область, де їх помітили на полі бою. На одному з відео північнокорейський солдат назвав артилерійську систему "подарунком" від Кіма для своїх військових за кордоном.

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея планує відправити Росії ще 150 балістичних ракет KN-23 у 2025 році. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці, 70-мм самохідні артилерійські установки і 240-мм РСЗВ.

Незважаючи на перевагу російсько-корейських підрозділів, їхні наступальні дії сповільнилися в Курській області. Коваленко зазначив, що початкові плани росіян порушені, а ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії.

Крім цього, розвідка Британії заявила, що втрати військ КНДР у Курській області становлять близько 4 тисяч осіб, з яких чверть загинула в боях. Це більше третини з 11-тисячного угруповання північнокорейських військ, яке відправили воювати з РФ проти України.

Читайте також:

M1989 Koksan

M1989 Koksan - це самохідна установка вагою 40 тонн, яку вперше було представлено на військовому параді 1989 року. Стандартні снаряди цих гармат дозволяють вражати цілі на відстані понад 40 км.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні новини КНДР Північна Корея КНДР Військові КНДР у Курській області
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

    Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

    11:59Україна
    "Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

    "Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

    11:49Україна
    РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа

    РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа

    11:10Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

    Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

    Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

    Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

    Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка

    Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка

    Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

    Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

    Останні новини

    12:41

    "Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

    12:31

    Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операціюФото

    12:29

    Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

    12:15

    "Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

    11:59

    Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

    Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
    11:49

    "Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

    11:31

    "Шанс кинути виклик усьому": вийшов тизер фільму "раша гудбай"Відео

    11:10

    РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежаФото

    10:50

    КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

    Реклама
    10:45

    Росіяни готують "котел" для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

    10:35

    Китайський гороскоп на завтра 29 січня: Щурам - зриви, Зміям - образи

    10:12

    Старовинний рецепт із газети СРСР: усі шукають таку закуску на столі

    10:11

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

    10:10

    Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

    10:07

    Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

    10:06

    "Зіграла" за ЄС: Угорщина не наклала вето на продовження санкцій проти РФ

    10:01

    Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна

    09:43

    Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    09:37

    "Реально щось із головою": що із собою зробила фаворитка путініста Кіркорова

    09:22

    Гороскоп на завтра 29 січня: Рибам - велике щастя, Ракам - кар'єрний успіх

    Реклама
    09:12

    До грошей, до негоди, до сварки: прикмети, пов'язані з курми та яйцями

    09:03

    США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо

    08:45

    "Все одно росіянин": Андрій Макаревич показав свою справжню позицію

    08:45

    На українців чекає аномально теплий лютий: що прогнозують синоптики

    08:08

    ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

    08:00

    Чи може Путін зупинити війнуПогляд

    07:48

    В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

    07:46

    "Про позбавлення громадянства України": у втікача Потапа почалися проблеми - причина

    06:55

    У Харкові - масштабна пожежа після "прильоту", серед постраждалих - дитинаФотоВідео

    06:10

    Трамп сильно розчарувавПогляд

    05:59

    Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

    05:31

    Навіщо водії ставили рулон туалетного паперу під лобове скло: секрет розкритий

    05:00

    Яке сьогодні свято 28 січня 2025 року: як не втрати власне щастя у домі

    04:35

    Як сказати "хліб" у множині – "хліби" чи "хліба": лише одиниці знають відповідьВідео

    04:00

    Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

    03:34

    Український командир назвав термін, за який ворог хоче дійти до Дніпропетровщини

    03:33

    "Піратська" головоломка: знайдіть 7 відмінностей за 21 секунду

    03:04

    Загроза штурму 300-тисячними резервами: прогноз прориву РФ широким фронтом

    02:26

    Як зберегти овочі та зелень свіжими довше: найкращі способи

    01:47

    Накопичувальна пенсія: чи зростуть податки для українців

    Реклама
    01:30

    Онкохвора супермодель після втрати волосся знялася в стильній фотосесії

    01:12

    "100-денний план Трампа": посол України у США зробила важливу заяву

    00:06

    Зеленський зустрівся з Макроном: з'явилися важливі подробиці переговорівВідео

    27 січня, понеділок
    23:49

    Соломка різко відповів Камалії, яка назвала його "ображеним хлопчиком"

    22:56

    Ребус для Трампа та тисячі людей в полоні: головне із інтерв'ю Зеленського

    22:49

    "Це фарс": у МЗС осадили Лукашенка і "розмазали" вибори президента в Білорусі

    22:26

    "Треба було здаватися, Путін нас усіх уб'є": гучна заява Зеленського про мобілізацію

    22:15

    Зірці "За сімейними обставинами" діагностували онкологію

    22:02

    "Прогноз" Буданова та гра Трампа з Путіним: головні новини України (дайджест)

    21:48

    Підірвано нафтосховище і вантажна техніка: ЗМІ про удари по Рязанському НПЗ

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
    Рецепти
    Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
    Лайфхаки та хитрощі
    Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
    Привітання
    З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти