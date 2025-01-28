КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

Північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.

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КНДР відправить Росії понад 100 артсистем / колаж: Главред, фото: Мілітарний, KCNA

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Гаубиці розроблені для обстрілів столиці Південної Кореї в разі війни

У грудні було зафіксовано перевезення поїздом щонайменше 10 гаубиць до РФ

Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті. Ці системи спочатку створювалися для знищення військ Південної Кореї. Про це пише The Telegraph.

170-мм гаубиці M1989 Koksan, одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі, відомі як "гармати чучхе", були розроблені для обстрілу столиці Південної Кореї в разі військового конфлікту.

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Начальник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Пхеньян готується подвоїти кількість артилерійських систем, які вже було перекинуто в прикордонний Курський район. Нові поставки очікуються на тлі повідомлень про перегрупування північнокорейських військ, які були виведені з лінії фронту для відновлення, тоді як незабаром передбачається розгортання додаткових сил.

За словами генерала Буданова, за останні три місяці Кім Чен Ин передав Росії щонайменше 120 артилерійських систем M1989 Koksan, а також 120 реактивних систем залпового вогню M1991. У розмові з виданням The Warzone він зазначив, що Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, уже перебуває в дорозі.

Буданов зазначив, що північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.

Наприкінці грудня було зафіксовано перевезення поїздом щонайменше 10 гаубиць M1989 Koksan до Росії. До 7 січня ці установки, ймовірно, прибули в Курську область, де їх помітили на полі бою. На одному з відео північнокорейський солдат назвав артилерійську систему "подарунком" від Кіма для своїх військових за кордоном.

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Як повідомляв Главред, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея планує відправити Росії ще 150 балістичних ракет KN-23 у 2025 році. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці, 70-мм самохідні артилерійські установки і 240-мм РСЗВ.

Незважаючи на перевагу російсько-корейських підрозділів, їхні наступальні дії сповільнилися в Курській області. Коваленко зазначив, що початкові плани росіян порушені, а ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії.

Крім цього, розвідка Британії заявила, що втрати військ КНДР у Курській області становлять близько 4 тисяч осіб, з яких чверть загинула в боях. Це більше третини з 11-тисячного угруповання північнокорейських військ, яке відправили воювати з РФ проти України.

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M1989 Koksan M1989 Koksan - це самохідна установка вагою 40 тонн, яку вперше було представлено на військовому параді 1989 року. Стандартні снаряди цих гармат дозволяють вражати цілі на відстані понад 40 км.

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