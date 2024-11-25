РФ вдарила по центру Харкова: є "приліт", спалахнула пожежа, постраждали люди

Окупанти влучили в район щільної житлової забудови в центральній частині міста.

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РФ завдала удару по центру Харкова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

Окупанти вдарили по Київському району Харкова

"Приліт" був у двір багатоповерхових будинків

Унаслідок удару РФ є постраждалі

У понеділок, 25 листопада, у Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередніми даними, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400.

Спочатку мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждали шестеро людей унаслідок "прильоту" по центральній частині міста. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до десяти.

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"Влучання в центральну частину міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарські будівлі та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав очільник міста.

Станом на 09:05 відомо про 13 постраждалих, 9 - госпіталізовано, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Станом на 09:59 відомо про 16 постраждалих.

Повітряні атаки РФ - останні новини

У ніч на 25 листопада РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

Спочатку повідомляли про пожежу на дев'ятому поверсі житлової багатоповерхівки в Дніпровському районі, але ця інформація не підтвердилася. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Як повідомляв Главред, у неділю, 24 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ та Київську область безпілотниками. У столиці та області місцеві жителі чули вибухи.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 73 безпілотники.

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