РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа

Збито 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети - були локаційно втрачені.

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На Київщині через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Коротко:

РФ атакувала Україну сотнею дронів

Наслідки атаки ліквідовують у семи областях

Є постраждалі, зокрема й дитина

У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, станом на 09:30 було збито 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у 13 областях: Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків), два з них вилетіли в Росію та Білорусь. Один безпілотник - у повітрі, бойова робота триває", - йдеться в повідомленні.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Також у ЗС ЗСУ додали, що внаслідок атаки російських БПЛА було пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об'єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. Постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Київщина - наслідки дронової атаки РФ 28 січня 2025 року

У Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки БПЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 кв. метрів. Попередньо, в ангарі знищено дев'ять транспортних засобів і 27 - пошкоджено", - написав він.

Загалом уламки дронів було зафіксовано в трьох районах області. У двох із них пошкоджено:

2 приватних будинки;

3 нежитлових приміщення;

3 автомобілі.

Постраждалих і влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури внаслідок обстрілу немає.

Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Одеса

Одесу та район армія РФ атакувала не лише безпілотниками, а й ракетою, яку вдалося знищити. Через падіння уламків вибито вікна в чотирьох житлових багатоповерхівках і п'яти дачних будинках в Одеському районі.

За інформацією місцевого видання Думская, в Одесі пошкоджено ЖК Морська симфонія. Там зруйновано частини квартир на 18 і 19 поверхах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що ворог атакував не тільки місто, а й район. Силам ППО вдалося збити ворожу ракету. Крім десяти авто і будинків пошкоджено склад із зерном.

"Поранено чотирьох людей. 91-річного чоловіка госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу було надано на місці", - наголосив керівник військової адміністрації.

"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - додав Кіпер.

Харківщина

У ніч на 28 січня Харків атакували ворожі дрони. Спалахнула масштабна пожежа на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Постраждали двоє людей, зокрема й дитина. Також виявлено два БПЛА в Київському районі міста, обійшлося без постраждалих.

Також виявлено два БПЛА в Київському районі міста, обійшлося без постраждалих

О 04:13 у Харківському районі в Роганській територіальній громаді внаслідок падіння БПЛА попередньо типу "Шахед" було зруйновано приватний будинок і гараж. Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали двоє людей: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінку госпіталізовано до медичного закладу.

Близько 04:13 у Чугуївському районі (Старосалтівська ТГ, с. Шестакове) внаслідок влучання в землю БПЛА Герань-2 горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

Чернігів

Як повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки та господарські споруди. Попередньо, обійшлося без жертв. На місці працюють спеціальні служби.

В Умані під удар дронів потрапив об'єкт інфраструктури

Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Мер Умані Ірина Плетньова повідомила, що відповідні комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в будинки, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла у ваші будинки", - написала Плетньова в соцмережі.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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