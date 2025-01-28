Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа

Анна Ярославська
28 січня 2025, 11:10
192
Збито 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети - були локаційно втрачені.
Наслідки нападу на Київ
На Київщині через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Коротко:

  • РФ атакувала Україну сотнею дронів
  • Наслідки атаки ліквідовують у семи областях
  • Є постраждалі, зокрема й дитина

У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, станом на 09:30 було збито 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у 13 областях: Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

відео дня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків), два з них вилетіли в Росію та Білорусь. Один безпілотник - у повітрі, бойова робота триває", - йдеться в повідомленні.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Також у ЗС ЗСУ додали, що внаслідок атаки російських БПЛА було пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об'єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. Постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Київщина - наслідки дронової атаки РФ 28 січня 2025 року

У Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки БПЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 кв. метрів. Попередньо, в ангарі знищено дев'ять транспортних засобів і 27 - пошкоджено", - написав він.

  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025
    Наслідки атаки на Київщину 28 січня 2025 Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Загалом уламки дронів було зафіксовано в трьох районах області. У двох із них пошкоджено:

  • 2 приватних будинки;
  • 3 нежитлових приміщення;
  • 3 автомобілі.

Постраждалих і влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури внаслідок обстрілу немає.

Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Одеса

Одесу та район армія РФ атакувала не лише безпілотниками, а й ракетою, яку вдалося знищити. Через падіння уламків вибито вікна в чотирьох житлових багатоповерхівках і п'яти дачних будинках в Одеському районі.

За інформацією місцевого видання Думская, в Одесі пошкоджено ЖК Морська симфонія. Там зруйновано частини квартир на 18 і 19 поверхах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що ворог атакував не тільки місто, а й район. Силам ППО вдалося збити ворожу ракету. Крім десяти авто і будинків пошкоджено склад із зерном.

"Поранено чотирьох людей. 91-річного чоловіка госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу було надано на місці", - наголосив керівник військової адміністрації.

"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - додав Кіпер.

  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net
  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA
  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA
  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA
  • Атака дронів на Одесу 28 січня 2025
    Атака дронів на Одесу 28 січня 2025 Фото: dumskaya.net, t.me/odeskaODA

Харківщина

У ніч на 28 січня Харків атакували ворожі дрони. Спалахнула масштабна пожежа на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Постраждали двоє людей, зокрема й дитина. Також виявлено два БПЛА в Київському районі міста, обійшлося без постраждалих.

Також виявлено два БПЛА в Київському районі міста, обійшлося без постраждалих

О 04:13 у Харківському районі в Роганській територіальній громаді внаслідок падіння БПЛА попередньо типу "Шахед" було зруйновано приватний будинок і гараж. Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали двоє людей: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінку госпіталізовано до медичного закладу.

Близько 04:13 у Чугуївському районі (Старосалтівська ТГ, с. Шестакове) внаслідок влучання в землю БПЛА Герань-2 горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

  • Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025
    Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025
    Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025
    Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025
    Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025
    Дроновий удар по Харкову 28 січня 2025 Фото: ДСНС

Чернігів

Як повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки та господарські споруди. Попередньо, обійшлося без жертв. На місці працюють спеціальні служби.

  • Нічна атака дронів на Чернігів
    Нічна атака дронів на Чернігів Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Нічна атака дронів на Чернігів
    Нічна атака дронів на Чернігів Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Нічна атака дронів на Чернігів
    Нічна атака дронів на Чернігів Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Нічна атака дронів на Чернігів
    Нічна атака дронів на Чернігів Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Нічна атака дронів на Чернігів
    Нічна атака дронів на Чернігів Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Нічна атака дронів на Чернігів
    Нічна атака дронів на Чернігів Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Нічна атака дронів на Чернігів
    Нічна атака дронів на Чернігів Фото: t.me/chernigivskaODA

В Умані під удар дронів потрапив об'єкт інфраструктури

Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Мер Умані Ірина Плетньова повідомила, що відповідні комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в будинки, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла у ваші будинки", - написала Плетньова в соцмережі.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

11:59Україна
"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

11:49Україна
РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа

11:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка

Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Останні новини

12:41

"Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

12:31

Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операціюФото

12:29

Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

12:15

"Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

11:59

Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
11:49

"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

11:31

"Шанс кинути виклик усьому": вийшов тизер фільму "раша гудбай"Відео

11:10

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежаФото

10:50

КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

Реклама
10:45

Росіяни готують "котел" для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

10:35

Китайський гороскоп на завтра 29 січня: Щурам - зриви, Зміям - образи

10:12

Старовинний рецепт із газети СРСР: усі шукають таку закуску на столі

10:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

10:10

Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

10:07

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

10:06

"Зіграла" за ЄС: Угорщина не наклала вето на продовження санкцій проти РФ

10:01

Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:37

"Реально щось із головою": що із собою зробила фаворитка путініста Кіркорова

09:22

Гороскоп на завтра 29 січня: Рибам - велике щастя, Ракам - кар'єрний успіх

Реклама
09:12

До грошей, до негоди, до сварки: прикмети, пов'язані з курми та яйцями

09:03

США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо

08:45

"Все одно росіянин": Андрій Макаревич показав свою справжню позицію

08:45

На українців чекає аномально теплий лютий: що прогнозують синоптики

08:08

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

08:00

Чи може Путін зупинити війнуПогляд

07:48

В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

07:46

"Про позбавлення громадянства України": у втікача Потапа почалися проблеми - причина

06:55

У Харкові - масштабна пожежа після "прильоту", серед постраждалих - дитинаФотоВідео

06:10

Трамп сильно розчарувавПогляд

05:59

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

05:31

Навіщо водії ставили рулон туалетного паперу під лобове скло: секрет розкритий

05:00

Яке сьогодні свято 28 січня 2025 року: як не втрати власне щастя у домі

04:35

Як сказати "хліб" у множині – "хліби" чи "хліба": лише одиниці знають відповідьВідео

04:00

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

03:34

Український командир назвав термін, за який ворог хоче дійти до Дніпропетровщини

03:33

"Піратська" головоломка: знайдіть 7 відмінностей за 21 секунду

03:04

Загроза штурму 300-тисячними резервами: прогноз прориву РФ широким фронтом

02:26

Як зберегти овочі та зелень свіжими довше: найкращі способи

01:47

Накопичувальна пенсія: чи зростуть податки для українців

Реклама
01:30

Онкохвора супермодель після втрати волосся знялася в стильній фотосесії

01:12

"100-денний план Трампа": посол України у США зробила важливу заяву

00:06

Зеленський зустрівся з Макроном: з'явилися важливі подробиці переговорівВідео

27 січня, понеділок
23:49

Соломка різко відповів Камалії, яка назвала його "ображеним хлопчиком"

22:56

Ребус для Трампа та тисячі людей в полоні: головне із інтерв'ю Зеленського

22:49

"Це фарс": у МЗС осадили Лукашенка і "розмазали" вибори президента в Білорусі

22:26

"Треба було здаватися, Путін нас усіх уб'є": гучна заява Зеленського про мобілізацію

22:15

Зірці "За сімейними обставинами" діагностували онкологію

22:02

"Прогноз" Буданова та гра Трампа з Путіним: головні новини України (дайджест)

21:48

Підірвано нафтосховище і вантажна техніка: ЗМІ про удари по Рязанському НПЗ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти