Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

Росія щорічно будує близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М, але цього не вистачає.

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Росіяни проводять штурми на "Жигулях" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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Російські війська вперше почали штурмувати на "Жигулях" восени

Запаси бронетехніки РФ стають дедалі меншими

Аналітик видання Forbes Девід Акс повідомив, що через знищення бронетехніки країна-агресорка Росія все частіше використовує "Лади Жигулі" для штурмів на фронті.

Зі скороченням запасів бронетехніки, Росія змушена використовувати цивільні автомобілі для штурмів на фронті. Як пояснює аналітик Forbes Девід Акс, на передову найчастіше відправляються "Лади Жигулі" - компактні автомобілі, довжина яких становить менше 5 метрів, а вага - близько однієї тонни. Це стало нормальною практикою для росіян, особливо після того, як втрати бронетехніки перевищили 15 000 одиниць.

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Зокрема, коли російські війська вперше почали штурмувати на "Жигулях" восени, це виглядало як винятковий випадок - вважають їхнім використанням ті, хто не мав інших транспортних засобів. Проте зараз, коли запаси бронетехніки та іншої важкої техніки стають дедалі меншими, такі атаки на "Ладах" стали звичними.

"Нормалізація нападів на "Ладах" - явна ознака того, що цей переломний момент пройдено. З кожним днем Росія втрачає бронетехніку, і тепер все більше покладається на компактні цивільні автомобілі для доставки військ у бій", - резюмував Акс.

За його словами, Росія щорічно будує близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М, однак втрати техніки складають понад 6 000 одиниць на рік. Спочатку Кремль покривав ці втрати, витягуючи старі машини з часів Холодної війни, але тепер навіть ці запаси виснажуються.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо, куди окупанти рушать навесні та влітку після захоплення Великої Новосілки. Аналітики ISW вважають, що після захоплення Великої Новосілки командування РФ може слідувати декільком варіантам дій. Війська РФ можуть відновити наступ в Запорізькій області.

Армія РФ готується до захоплення Торецька. Передислокація елементів Східного військового округу РФ для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля ворога щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, чи існує загроза штурму 300-тисячними резервами прориву РФ широким фронтом. Він зазначив, що на сьогодні в резерві у противника близько 40 тисяч військових, причому по всьому фронту. Широким фронтом на Слов'янськ і Краматорськ вони просто загрузнуть.

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