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"Тиск має бути на Путіна": глава дипломатії ЄС сказала, як швидко завершити війну

Руслана Заклінська
28 січня 2025, 18:58
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Путін може припинити агресію, якщо усвідомить свою поразку, заявивла Кая Каллас.
'Тиск має бути на Путіна': глава дипломатії ЄС сказала, як швидко завершити війну
Війна в Україні закінчиться швидко, якщо Путін зрозуміє, що програє / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, Офіс президента України

Ключові тези Каллас:

  • Щоб завершити війну в Україні необхідно тиснути на Путіна
  • Рішення про вступ України до НАТО мають ухвалювати лише країни-члени
  • Найкращою гарантією безпеки для України стане членство в Альянсі

Для завершення війни в Україні необхідно тиснути на лідера РФ Володимира Путіна. Кремлівський диктатор може швидко припинити агресію, якщо усвідомить, що не здатен перемогти в Україні. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції перед засіданням Ради міністрів ЄС із загальних справ, пише Укрінформ.

"Путін може завершити цю війну дуже швидко, якщо усвідомить, що зробив помилку, що не зможе перемогти в Україні, якщо зупинить бомбардувати мирне населення і цивільну інфраструктуру та виведе свої війська. Тож зрозуміло, що тиск для того, щоб завершити цю війну, має бути саме на Путіна. Мені здається, що нова адміністрація в Америці також розуміє це. Ми бачили послання, в якому президент Трамп сказав також про Путіна", - сказала вона. .

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Каллас підкреслила, що США та Європа мають діяти спільно, аби досягти миру в Україні.

"Ми маємо працювати разом, це очевидно. Якщо США непокояться через Китай, варто було б спершу непокоїтися через Росію. Те, як ми будемо реагувати на російську агресію, також надсилає сигнал для Китаю у цьому сенсі", - зазначила посадовиця.

Вступ України до НАТО

Щодо питання членства України в ЄС та НАТО, Каллас уточнила, що рішення про вступ мають ухвалювати тільки країни-члени цих організацій. Вона наголосила, що жодна третя сторона не повинна мати права голосу у таких питаннях.

"Важливо сказати, що коли йдеться про членство в ЄС чи в НАТО, то це лише питання до членів цих організацій - вирішувати, хто має бути прийнятий, а хто має вийти. Якщо ми надамо будь-якій третій силі слово або право погоджувати, що ця країна може, а ця ні, тоді ми віддаємо багато нашої сили. Так не має бути. Ми є членами цих організацій і саме ми маємо приймати такі рішення", - підкреслила висока представниця ЄС.

Водночас вона підкреслила, що НАТО як військовий союз має критичне значення в контексті посилення агресії з боку Росії. За словами Каллас, гарантії безпеки для України найкраще забезпечить членство в НАТО.

"Коли йдеться про членство в НАТО - ми погодилися, що шлях України пролягає до членства в Альянсі, питанням залишається, коли це насправді відбудеться. Коли ми говоримо про гарантії безпеки, то найсильніші такі гарантії може дати саме членство в НАТО, і ці гарантії безпеки мають бути дійсно надійними. Але, безумовно, з цим (щодо членства України - Главред) мають погодитися всі країни-члени НАТО. На цей час ще не всі вони мають таку позицію", - додала вона.

Закінчення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, представники України та Дональд Трамп мають різні погляди щодо мирної угоди для завершення війни в Україні. Україна сумнівається, що Трамп зможе укласти вигідну угоду, але сподівається, що Путін роздратує його і Трамп стане більш рішучим у підтримці України.

Також член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що говорити про завершення бойових дій наразі недоцільно, оскільки це завдає шкоди національній безпеці та обороноздатності України. За його словами, війна точно не закінчиться протягом найближчих кількох місяців.

Крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий застосувати економічний тиск на Росію, щоб примусити Володимира Путіна завершити війну в Україні. Трамп підкреслив серйозні економічні проблеми Росії та закликав до мирних переговорів.

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Хто така Кая Каллас?

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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