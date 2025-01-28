У Харкові - масштабна пожежа після 'прильоту', серед постраждалих - дитина

Армія РФ завдала удару БпЛА по території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару, є постраждалі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Окупанти атакували Харківщину дронами, є "приліт"

Постраждали четверо людей, зокрема й дитина

У ніч на 28 січня Харків атакували ворожі дрони. Спалахнула масштабна пожежа у виробничих приміщеннях підприємства. Постраждали двоє людей, зокрема й дитина.

Про "приліт" у місті повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 00:37.

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"Є приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район (...) За уточненою інформацією - удар припав на територію цивільного підприємства в Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби", - написав він у Telegram.

Пізніше в ДСНС підтвердили, що армія РФ завдала удару БпЛА по території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

О 02:36 пожежу було локалізовано, триває її ліквідація, до якої залучено понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки.

За попередніми даними, двоє людей постраждали (гостра реакція на стрес): жінка 1955 р.н. і дитина 2015 р.н.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів на Харків 28 січня 2025 року:

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив наслідки нічних ударів окупантів.

За його даними, близько 00:35 у Новобаварському районі міста внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" було пошкоджено газову трубу, п'ять авто. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес - 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.

Також виявлено два БПЛА в Київському районі міста, обійшлося без постраждалих.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

О 04:13 у Харківському районі в Роганській територіальній громаді внаслідок падіння БПЛА попередньо типу "Шахед" було зруйновано приватний будинок і гараж. Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали двоє людей: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінку госпіталізовано до медичного закладу.

Близько 04:13 у Чугуївському районі (Старосалтівська ТГ, с. Шестакове) внаслідок влучання в землю БПЛА Герань-2 горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 січня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі, Сумах і в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки, вікна та двері верхніх поверхів. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.

Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.

В Івано-Франківській області прогриміла серія вибухів. Під удар російської окупаційної армії потрапила критична інфраструктура регіону. Унаслідок атаки спалахнула пожежа.

За даними Повітряних сил, російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 104 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Було збито 57 дронів, 39 БПЛА не досягли мети і були локаційно втрачені.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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