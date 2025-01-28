Китай та Індія відмовляються від російської нафти - причину озвучив Reuters

Країни очікують скорочення поставок з Росії.

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Пекін і Нью-Делі розривають зв’язки з Росією / Колаж: Главред, фото: скрін Ютуб, kremlin.ru

Про що мова:

Американські санкції змушують Азію шукати нових постачальників енергії

Ціна нафти РФ марки ESPO зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з Brent

Китай та Індія змушені призупинити закупівлю російської нафти через американські санкції. Починаючи з березня, обидві країни активно шукатимуть нових постачальників, повідомляє Reuters.

Трейдери зазначають, що ціна російської нафти марки ESPO зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з Brent. Основна причина – значне збільшення транспортних витрат. За даними аналітиків, раніше майже 20% імпорту нафти Китаю та понад 30% індійського припадало саме на російську нафту.

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Вашингтон вимагає від Індії розвантажити всі танкери з російською нафтою до 27 лютого, посилюючи тиск на країну через санкції.

"Імпорт сирої нафти з Росії до Китаю впав до шестимісячного мінімуму минулого тижня і перебуває на рівні 717 тис. барелів на день. Що стосується Індії, то перебої в поставках російської сирої нафти становлять до 450 тис. барелів на добу. Індійські нафтопереробні заводи шукали альтернативні поставки з країн Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень, оскільки очікують скорочення поставок з Росії", — повідомили в Reuters.

Співпраця Росії з Китаєм та Індією

Reuters писав, що Китай різко обриває співпрацю з РФ. Двосторонній товарообіг між Москвою та Пекіном в листопаді скоротився на 5%.

Як раніше повідомляв Главред, не так давно Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії. Країна відмовилась приймати нафтові танкери, проти яких США ввели санкції.

Окрім цього, експерт Дмитро Єфремов також підтверджував, що між Китаєм і Росією пробігла чорна кішка. А особливо, якщо спільний інтерес зникне, це може призвести до охолодження відносин.

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