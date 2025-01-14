Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кому загрожує штраф за ігнорування ВЛК: у ТЦК відповіли

Маріна Фурман
14 січня 2025, 11:00
384
Якщо громадяни зі статусом "обмежено придатні" не пройдуть ВЛК до 5 лютого, вони можуть отримати штраф.
ВВК
Хто має повторно пройти ВЛК до 5 лютого / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основне:

  • ВЛК повинні пройти громадяни, які мають статус "обмежено придатні" та військові, які отримали поранення під час бойових дій
  • Якщо не пройти комісію, 6 лютого порушників почнуть штрафувати

Громадяни, які мають статус "обмежено придатні", повинні до 5 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію. В іншому разі їм загрожує штраф. Про це заявила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея в коментарі для видання "Про все".

Представниця ТЦК та СП пояснила, що деякі військовозобов'язані самостійно йдуть на комісію, іншим обмежено придатним вручають повістки.

відео дня

"Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення й бачимо, що вона обмежено придатна, можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК. Ще є варіант, що військовозобов'язаний може отримати розпорядження від підприємства, на якому працює. Є й чоловіки, які самостійно приходять", — розповіла Кривошея.

Якщо ж не пройти ВЛК до зазначеного часу, то вже 6 лютого порушників почнуть штрафувати.

"Є часові обмеження, коли люди мають прийти, - продовжує Аліна Кривошея. - Тобто, на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку", - зазначила речниця.

Вона нагадала, що пройти ВЛК повинні не лише військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатні", але й військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій.

мобілізація інфографіка
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Військово-лікарська комісія в Україні - новини за темою:

Як писав Главред, 4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів.

Адвокат Лідія Карплюк розповідала, що військовозобов'язані стикаються з ситуацією, коли людина "придатна" за комісією, а у військові частини - не беруть. За її словами, у такому разі потрібно доводити свою правоту для обґрунтування відмови від призову.

Нагадаємо, Міністерство оборони і міністерство охорони здоров'я готували реформу, згідно з якою військово-лікарську комісію можна буде проходити без відвідування ТЦК. Військовозобов'язаний сам зможе вибрати лікарню для проходження медогляду.

Читайте також:

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію ТЦК та СП Військово-лікарська комісія (ВЛК)
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Масштабні удари по РФ: ЗСУ уразили важливий аеродром та хімічний завод ворога

Масштабні удари по РФ: ЗСУ уразили важливий аеродром та хімічний завод ворога

12:08Світ
Бої в Торецьку тривають: у ЗСУ спростували інформацію про захоплення міста

Бої в Торецьку тривають: у ЗСУ спростували інформацію про захоплення міста

11:48Україна
Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс нову пропозицію

Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс нову пропозицію

11:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимку

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимку

"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Останні новини

12:29

Слава Дьомін розповів про свої залицяння до учасниці "Холостяка-13"

12:20

Ягун сказав, як розуміти скандальну заяву Трампа про членство України в НАТОВідео

12:19

"Шкода хлопця": що сталося з онуком Алли Пугачової у США

12:15

Скільки світла мотає пралка: як зменшити витрати

12:08

Масштабні удари по РФ: ЗСУ уразили важливий аеродром та хімічний завод ворога

Домовленість про припинення вогню на зразок "Мінська" може бути досягнута за 3-4 місяці – ЯгунДомовленість про припинення вогню на зразок «Мінська» може бути досягнута за 3-4 місяці – Ягун
12:06

Найшвидший рецепт страви з лаваша за 5 хвилин: пальчики оближеш

11:48

Бої в Торецьку тривають: у ЗСУ спростували інформацію про захоплення міста

11:35

Дружина Цекало стала копією Майкла Джексона

11:25

Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс нову пропозицію

Реклама
11:16

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - зловживання, Козлам - проблеми

11:00

Кому загрожує штраф за ігнорування ВЛК: у ТЦК відповіли

10:50

5 знаків зодіаку, яким важко догодити

10:50

Як посадити новорічну ялинку в саду після святаВідео

10:22

Померла Барбара: у мережі написали про смерть популярної польскої актриси

10:13

"Уже не разом": журналістка розповіла, що сталося зі шлюбом Дмитра Комарова

10:13

Міністр оборони Німеччини неочікувано приїхав на переговори з Україною: деталі

09:57

РФ готує котел на тисячі кілометрів: ексспівробітник СБУ попередив про небезпеку

09:50

Знищили ППО військ КНДР: армія РФ відкрила вогонь по союзниках на Курщині - ЗМІ

09:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 січня (оновлюється)

09:11

"Як і тато": Максим Галкін приголомшив новою навичкою сина

Реклама
08:56

Суд сьогодні розгляне протокол НАЗК складений на мера Броварів Сапожка

08:47

Ніч у Росії була дуже "спекотною": безпілотники атакували важливі обʼєкти

08:40

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

"Дуже швидко": Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

08:13

"Багато років у щасливому шлюбі": відома ведуча видала ім'я дружини Пивоварова

08:10

Зустріч Путіна та Трампа: до чого тут Швейцарія?Погляд

07:36

Армія РФ окупувала Зелене і просунулася в 11 населених пунктах - DeepState

07:10

Чим відрізняються 2 хлопці: треба знайти 3 відмінності за 17 секунд

06:59

Блокада двох міст: в ISW розкрили плани армії РФ на Донбасі

06:10

Що тепер робить товариш Трамп?Погляд

05:55

Гороскоп на завтра 15 січня: Дівам - важливе повідомлення, Терезам - винагорода

05:30

Штаб РФ підірвали КАБами: нові деталі удару по КП росіян на сході

05:00

Яке сьогодні свято 14 січня 2025 року: що не можна робити у цей день

04:31

Вибори в будь-який момент: Кошель сказав, чи можна провести голосування під час війниВідео

04:05

Що таке шквиря: мало хто пояснить термін, який позначає відоме явищеВідео

03:45

Залишатиметься свіжою довше: цибулю варто зберігати подалі від одного овоча

03:32

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

03:03

"Є лише один ньюанс": кінолог назвав найкращу породу собак "для сімей"Відео

02:36

Як зняти етикетку з одягу, щоб не пошкодити його: лайфхак з пилочкою

02:29

"Неймовірна": останній романтик Сергій Притула зворушливо звернувся до дружини

Реклама
02:15

Що побачили на картинці першим: оптична ілюзія, яка стала хітом в TikTok

02:00

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

01:54

Чотири знаки зодіаку, які знайдуть свою другу половинку у 2025 році

01:32

Привернете удачу на весь рік: що потрібно зробити вдома 14 січня - прикмети

01:30

Комік Гарік Бірча вперше зізнався, на якому напрямку служить

01:27

Імунітет для переговорів з Трампом чи арешт: як вчинить Швейцарія з Путіним

01:03

Київ здригається від вибухів: Росія масштабно атакує Україну - де ще тривога

00:45

Пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв росте, вогонь може стати ще гіршим

00:12

"Військові контингенти в Україні": чи домовились Зеленський з Макроном - деталі

13 січня, понеділок
23:56

"Це були неймовірні 10 років": відома українська акторка розлучилася з чоловіком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти