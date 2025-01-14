Кому загрожує штраф за ігнорування ВЛК: у ТЦК відповіли

Якщо громадяни зі статусом "обмежено придатні" не пройдуть ВЛК до 5 лютого, вони можуть отримати штраф.

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Хто має повторно пройти ВЛК до 5 лютого / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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ВЛК повинні пройти громадяни, які мають статус "обмежено придатні" та військові, які отримали поранення під час бойових дій

Якщо не пройти комісію, 6 лютого порушників почнуть штрафувати

Громадяни, які мають статус "обмежено придатні", повинні до 5 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію. В іншому разі їм загрожує штраф. Про це заявила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея в коментарі для видання "Про все".

Представниця ТЦК та СП пояснила, що деякі військовозобов'язані самостійно йдуть на комісію, іншим обмежено придатним вручають повістки.

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"Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення й бачимо, що вона обмежено придатна, можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК. Ще є варіант, що військовозобов'язаний може отримати розпорядження від підприємства, на якому працює. Є й чоловіки, які самостійно приходять", — розповіла Кривошея.

Якщо ж не пройти ВЛК до зазначеного часу, то вже 6 лютого порушників почнуть штрафувати.

"Є часові обмеження, коли люди мають прийти, - продовжує Аліна Кривошея. - Тобто, на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку", - зазначила речниця.

Вона нагадала, що пройти ВЛК повинні не лише військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатні", але й військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Військово-лікарська комісія в Україні - новини за темою:

Як писав Главред, 4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів.

Адвокат Лідія Карплюк розповідала, що військовозобов'язані стикаються з ситуацією, коли людина "придатна" за комісією, а у військові частини - не беруть. За її словами, у такому разі потрібно доводити свою правоту для обґрунтування відмови від призову.

Нагадаємо, Міністерство оборони і міністерство охорони здоров'я готували реформу, згідно з якою військово-лікарську комісію можна буде проходити без відвідування ТЦК. Військовозобов'язаний сам зможе вибрати лікарню для проходження медогляду.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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