В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні планують запровадити нові правила проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та внесення змін до процедури мобілізації.

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Кого зачеплять нові правила мобілізації та військового обліку / Колаж: Главред

Коротко:

Як пройти ВЛК без ТЦК та СП

Який термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Нові правила мобілізації

В Україні готуються до впровадження нових правил проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та зміни у процедурах мобілізації. Ініціативи спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності загальної мобілізаційної кампанії. Заплановані реформи мають врахувати виклики, які виникають у зв’язку з тривалою війною, а також забезпечити кращу підготовку мобілізованих.

Зокрема, зміни передбачають оптимізацію роботи ВЛК, що має допомогти українцям швидше проходити дану процедуру, а також зменшити навантаження на комісії.

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Главред зібрав головне, що варто знати про нові правила проходження ВЛК та зміни до мобілізації в Україні

Електронне направлення на ВЛК – як записатись на ВЛК

Кабінет міністрів ухвалив рішення про впровадження електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 28 січня.

"Сьогодні даємо "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+", – написав Шмигаль у Telegram.

Як зазначив глава уряду, ця опція передусім стане доступною для тих, хто бажає пройти ВЛК добровільно. Також для громадян, які отримали повістку, передбачена можливість подати електронний запит на формування направлення, що дозволить уникнути додаткових витрат часу на відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Коли мають пройти ВЛК обмежено придатні - як отримати направлення на ВЛК обмежено придатним

В Україні всі військовозобов’язані з категорією "обмежено придатні" зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого. Однак через великий обсяг роботи не всі встигнуть це зробити, і термін буде продовжено. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Вона зазначила, що понад мільйон осіб з цією категорією ще не пройшли повторну ВЛК, оскільки чекали на виклики від Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу", - йдеться в публікації Верещук в Telegram-каналі.

Верещук висловила сумнів, що всі встигнуть пройти комісію до 4 лютого, а після цього можуть початися штрафи та юридичні санкції.

Для вирішення ситуації уряд вживає термінових заходів:

Разом із депутатами готуються законодавчі зміни для продовження терміну повторного медогляду.

Вносяться нормативні зміни, щоб тимчасово не застосовувати штрафи.

Крім того, за словами Верещук, Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я працюють над організацією належних графіків роботи ВЛК і забезпеченням викликів військовозобов’язаних для проходження ВЛК.

"Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон", - резюмувала вона.

Нові правила проходження ВЛК

Згодом, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону розповіла, що до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій і фізичних осіб, пов’язані з актуальними проблемами. У результаті аналізу було встановлено, що проблема дійсно існує. Про це доповіли президенту, який дав доручення вжити негайних заходів для її вирішення.

За словами Верещук, разом із народними депутатами вже напрацьовуються необхідні законодавчі зміни. Зокрема, пропонується продовжити термін для повторного медичного огляду щонайменше на три місяці та відкласти застосування штрафів.

Також Кабмін планує внести зміни до постанови № 560, що дозволять Міністерству оборони та територіальним центрам комплектування (ТЦК) сповіщати громадян про дату й час проходження ВЛК в електронному форматі. Крім того, Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я мають забезпечити належну організацію графіків роботи ВЛК.

"Ми розв’язуємо питання з графіками, із самими направленнями, категоріями людей, бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є військові, є військовозобов’язані, резервісти, є ті, кому не виповнилося 25 років", – пояснила Ірина Верещук.

Верещук також зазначила, що ініціюватиме зміни, які дозволять звільнити від проходження ВЛК осіб, визнаних обмежено придатними, але які не досягли мобілізаційного віку, щоб уникнути накладення на них штрафів.

Мобілізація по-новому - що відомо про призов 18-25 років

Крім того, найближчими днями в Україні планується представити нові підходи до залучення на військову службу чоловіків віком 18–25 років. Офіс президента готує законодавчі зміни та відповідні укази президента, що стосуються призову цієї вікової категорії. Про це ТСН.ua повідомив радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони Микола Щур.

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція", — повідомили в Офісі президента.

Ймовірно, ці пропозиції будуть обговорені на Ставці верховного головнокомандувача.

Що передбачає закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Крім того, заступник голови Офісу президента, полковник Павло Паліса, в інтерв’ю Associated Press зазначив, що Україна завершує розробку реформи призову, спрямованої на залучення молоді 18–25 років, яка наразі не підлягає мобілізації, передає "Суспільне".

За словами Паліси, поточна система призову, успадкована від радянських часів, перешкоджає ефективності. Відтак розглядаються нові варіанти, зокрема впровадження так званого "чесного контракту", що включає фінансові стимули, гарантії навчання та механізми для покращення взаємодії між військовими та їх командирами.

"Щоб убезпечити командира підрозділу і солдата-контрактника, встановити між ними відкриті і професійні відносини і встановити чіткі межі, зрозумілі обом, – сказав полковник. – На мій погляд, це необхідно для ефективного діалогу".

Також Офіс президента разом із Кабінетом міністрів і Міністерством оборони аналізує причини недостатньої ефективності мобілізаційних заходів і шукає шляхи їх покращення.

"Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мій погляд, на цей час це більше, ніж нам потрібно для вирішення певних завдань на передовій, – сказав він. – Механізм, який ми маємо зараз, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б бути", - сказав Павло Паліса.

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