"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбивали ворожі атаки у Вовчанську.

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У Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 21-ша окрема механізована бригада

Коротко:

Поблизу Білої Гори ворог намагався атакувати за підтримки бронетехніки

Безуспішними були наступальні дії армії РФ у районі Білогорівки

У міській забудові Часового Яру та Торецька Донецької області тривають бої з російськими окупантами. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворог за підтримки артилерії продовжує штурмувати позиції на Краматорському та Торецькому напрямках. Тривають важкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. По укріпленнях Сил оборони в Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів, у Торецьку - понад 80.

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Поблизу Білої Гори ворог намагався атакувати за підтримки бронетехніки. Українські БПЛА знищили танк і БМП росіян, ще один танк і дві ББМ пошкоджено.

У напрямку Щербинівки для доставки особового складу загарбники застосовували автотехніку. Колону з п'яти автомобілів було знищено ще на підході до рубежу висування.

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбивали ворожі атаки у Вовчанську.

На Куп'янському напрямку російські війська штурмували українські позиції поблизу Дворічної, Нової Кругляківки та Піщаного, а на Лиманському напрямку ворог атакував у районах Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Тернів, Зеленої Долини, Зарічного та Колодязів. Втрат позицій не допущено.

Безуспішними були наступальні дії армії РФ у районі Білогорівки - на Північному напрямку.

Водночас у "Хортиці" зазначили, що покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Переважно без застосування бронетехніки ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Вдале, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Дачне та Улакли.

Важкі бої тривали в населених пунктах Лисівка, Котлине, Зелене, Надіївка, Шевченко та Янтарне.

Сили оборони завдають росіянам значних втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного становища.

На Новопавлівському напрямку російська армія атакувала у Великій Новосілці та в районі Костянтинополя і Роздольного. Тривають важкі оборонні бої.

Наступ РФ - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, генерал ЗСУ Ігор Романенко розкрив нову мету росіян на Дніпропетровщині. Відомо, що селище міського типу Велика Новосілка Волноваського району Донецької області фактично втратило своє значення з точки зору оборонного опорного пункту.

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що ЗСУ може втратити південь Донецької області. Він зазначив, що ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції і продовжувати утримувати південь Донецької області. Оскільки втрата Великої Новосілки створює загрозу для втрати півдня Донецької області.

У ЗСУ відповіли, чи окупували російські війська Велику Новосілку. Російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ захопила Велику Новосілку в Донецькій області. Представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви росЗМІ і заявив, що в селищі тривають бої.

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Що відомо про ОСГВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил і Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України. Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні - з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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