Росіяни готують 'котел' для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

Зараз російські окупанти ріжуть дорогу від Очеретиного, там буде вимальовуватись інший "котел".

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Армія РФ може влаштувати "котел" на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези Ступака:

Яка ситуація у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу

Плани наступ окупантів можуть зірватися через дії ЗСУ

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів про те, що у Донецькій області російські війська можуть спробували влаштувати "котел", зважаючи на ситуацію у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

Ступак в інтерв'ю для OBOZ.UA розповів, чи не планує ворог вирівняти напівколо, яке вимальовується на мапі бойових дій у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

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"Я на їхньому місці хотів би не вирівняти, а зробити "котел". Бо, якщо провести пряму лінію від Покровська до Часового Яру, можна побачити, наскільки глибока ця "чаша" - 1200 квадратних кілометрів", - пояснив експерт.

Він також зазначив, що плани окупантів можуть і зірватися, адже є ще ситуація на землі, де Сили оборони України чинять спротив.

За оцінками Ступака, російській армії не вдасться влаштувати великий "котел", але може вдатися зробити маленькі.

"Зробити величезний "котел" не вдається, але маленькі - так. І вони, на жаль, це роблять. Велика Новосілка, Курахове. Зараз вони ріжуть дорогу від Очеретиного, там буде вимальовуватись інший "котел". Заповнити "мінікотлами" цей великий "котел" - це стратегічна мета росіян", - розповів ексспівробітник СБУ.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Наступ РФ - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що генерал ЗСУ Ігор Романенко розкрив нову мету росіян на Дніпропетровщині. Відомо, що селище міського типу Велика Новосілка Волноваського району Донецької області фактично втратило своє значення з точки зору оборонного опорного пункту.

Воєнний оглядач Денис Попович розповів, що ЗСУ може втратити південь Донецької області. Він наголосив, що ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції і продовжувати утримувати південь Донецької області. Оскільки втрата Великої Новосілки створює загрозу для втрати півдня Донецької області.

У ЗСУ відповіли, чи окупували російські війська Велику Новосілку. Російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ захопила Велику Новосілку в Донецькій області. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви росЗМІ та заявив, що в селищі тривають бої.

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