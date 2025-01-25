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США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії: у WP розкрили деталі

Юлія Закрепа
25 січня 2025, 20:15оновлено 25 січня, 22:06
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Обмін даними розвідки відбувся через прямий контакт з новою сирійською владою.
США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії: у WP розкрили деталі
США поділились секретними даними розвідки / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Головне із матеріалу:

  • Обмін даними розвідки відбувся через прямий контакт з новою владою Сирії
  • Яку політику щодо Сирії буде провадити Дональд Трамп

США поділились з новою владою Сирії секретними даними розвідки. Вони стосувалися загрози з боку терористичної організації "Ісламська держава".

Як розповіли газеті The Washinghton Post американські чиновники, імена яких не називаються, дані розвідки принаймні в одному випадку допомогли зірвати напад бойовиків "Ісламської держави" на релігійний об'єкт поблизу Дамаска на початку січня.

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"Це правильний, розсудливий і доречний вчинок, враховуючи, що була достовірна, конкретна інформація про загрозу "Ісламської держави", і разом з нашими зусиллями налагодити стосунки з цими хлопцями", - сказав один колишній чиновник США.

Обмін даними розвідки, як пише газета, відбувся через прямий контакт з новою сирійською владою, а не через треті сторони. Цей обмін, за словами анонімного колишнього чиновника, почався приблизно через два тижні після приходу до влади повстанців.

За даними газети, після повалення режиму Башара Асада в Сирії адміністрація тоді ще президента США Джо Байдена почала обережно взаємодіяти з повстанцями та їх лідером Ахмедом аль-Шараа. Наразі невідомо, яку політику щодо Сирії буде провадити новий американський президент Дональд Трамп, але раніше він сигналізував про небажання втручатися у її справи.

Центральне розвідувальне управління США відмовилось коментувати інформацію про обміни даними з Сирією, зазначила газета. Але, як пояснив один колишній чиновник, така практика обмінів розвідданими є звичною для США.

"Ми ділимося розвідданими з росіянами. Ми ділимося розвідданими з іранцями, коли у нас є певні загрози, а в деяких випадках ми зобов’язані попереджати... Навіть якщо наші інтереси не повністю збігаються, у деяких випадках ми зобов’язані ділитися розвідданими", - сказав він.

Кінець режиму Асада в Сирії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 8 грудня було повалено режим Асада. У Сирії припинив існування правлячий режим Башара Асада, який підтримувала агресорка Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Відомо, що Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку.

У ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ. Втеча Асада супроводжувалася повідомленнями про зникнення з радарів сигналу літака Іл-76Т, на борту якого перебував диктатор Сирії. Росія поширила дезінформацію про авіакатастрофу, аби прикрити свою операцію.

Аналітки ISW повідомили, що падіння режиму Асада є поразкою Путіна. Росія втрутилася в сирійське питання у 2015 році, щоб захистити режим Асада. Швидкий крах режиму Асада в Сирії - режиму, який Кремль допомагав підтримувати з 2015 року - є стратегічною політичною поразкою Москви.

16 грудня Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії. Диктатор заявив, що коли опозиційні сили зайшли у столицю, він переїхав до провінції Латакія разом із російськими військами для спостереження за бойовими операціями.

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