В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

Коротко:
- Вночі в Умані працювали сили ППО
- Унаслідок дронової атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт
- У місті відновлюють тепло-, електро- та водопостачання
У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапило, зокрема, і місто Умань у Черкаській області.
Унаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
"Із затяжною тривогою пройшла і ця ніч у Черкаській області. В області працювали сили ППО. Утім, ворожі атаки не обійшлися без наслідків для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері", - повідомив у Telegram голова ОВА Ігор Табурець.
Очільник ОДА не уточнив, що саме постраждало, але додав, що на місці розгорнули штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
"Найголовніше - люди цілі. А з рештою впораємося", - зазначив Табурець.
Суспільне з посиланням на мера Умані Ірину Плетньову повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Сама Плетньова у Facebook написала, що відповідні комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.
"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в будинки, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла у ваші будинки", - написала Плетньова.
Атака на Харків - останні новини
У ніч на 28 січня Харків атакували ворожі дрони. Спалахнула масштабна пожежа на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Постраждали двоє людей, зокрема й дитина. Також виявлено два БПЛА в Київському районі міста, обійшлося без постраждалих.
Також виявлено два БПЛА в Київському районі міста, обійшлося без постраждалих
О 04:13 у Харківському районі в Роганській територіальній громаді внаслідок падіння БПЛА попередньо типу "Шахед" було зруйновано приватний будинок і гараж. Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали двоє людей: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінку госпіталізовано до медичного закладу.
Близько 04:13 у Чугуївському районі (Старосалтівська ТГ, с. Шестакове) внаслідок влучання в землю БПЛА Герань-2 горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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