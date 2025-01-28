Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

Дональд Трамп ініціював нову кампанію із підвищення витрат на оборону серед країн НАТО.

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Трамп може відмовитися від угоди з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео YouTube

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Трамп усвідомлює масштаб конфлікту - чи залишить Україну без допомоги

У США з'явилось більше свободи у формуванні політики щодо Росії

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресорка Росія не погодиться на припинення війни в Україні.

Журналісти Politico повідомили, що ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну чи НАТО в своїх майбутніх переговорах із Володимиром Путіним.

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"Якщо Путін думає, що він може загнати президента в таке становище, коли той виглядатиме так, ніби його обдурила Росія, то його чекає ще одна неприємність", - заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

Оптимізм також викликають деякі кадрові призначення, зроблені Трампом. Його радником з національної безпеки став Майк Волтц, а держсекретарем - Марко Рубіо, яких вважають жорсткими противниками Росії.

Крім того, Трамп ініціював нову кампанію з підвищення витрат на оборону серед країн НАТО до 5% ВВП, що свідчить про намір посилити обороноздатність альянсу.

"Я б збрехав, якби сказав, що ми не хвилюємося через повернення Трампа. Ми готуємося до викликів, але є певна сфера, де я можу висловити обережний оптимізм - це Україна і НАТО", - зазначив європейський посол, побажавши залишитися анонімним.

Гучні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Ще однією перевагою є те, що цього разу Трамп позбавлений "багажу", пов’язаного зі звинуваченнями в російському втручанні у вибори 2016 року. Це дає йому більше свободи у формуванні політики щодо Росії.

"І кажіть що завгодно про його методи, але чи справді ви думаєте, що він хоче увійти в підручники історії як людина, яка втратила Україну?" - зазначив представник його нової адміністрації.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Держдепартамент США призупинив допомогу Україні. Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю випустив нові вказівки, які припиняють фінансування більшості наявних програм іноземної допомоги на 90 днів. Підтверджується, що виділення коштів на вже схвалені проєкти, заморожено.

Стало відомо, коли з'являться миротворці в Україні. Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов'язань щодо участі в гарантіях безпеки для України. Як європейці намагаються вплинути на нову адміністрацію.

США призупинили програму U4U для біженців з України. Причиною такого рішення називають указ президента США Дональда Трампа "Про захист наших кордонів", що спрямований проти імміграції. При цьому невідомо, коли програма відновить свою роботу.

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