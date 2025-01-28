Укрзалізниця підвищує ціни на квитки: які популярні рейси здорожчають

Компанія коригує ціни на міжнародні поїзди до двох країн Європи.

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Не усі міжнародні поїзди будуть коштувати дорожче / Колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, УНІАН

Що повідомили в УЗ:

З 1 лютого змінюються ціни на декілька міжнародних поїздів

Вартість квитків зросте через зменшення знижок

Ціни на квитки зростуть на 9-37%

З 1 лютого Укрзалізниця змінює вартість квитків на деякі поїзди міжнародного сполучення через зменшення спеціальних знижок. Про це повідомили на сайті компанії.

Раніше для популяризації міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила знижки із залізницями інших країн. Однак зараз компанія вимушена поступово переглянути їх і з нового місяця вартість квитків.

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Тому у напрямку Польщі вартість квитків зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

На найпопулярніших міжнародних поїздах вартість проїзду зросте:

Київ – Варшава – на 37%;

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

При цьому в Укрзалізниці зауважили, що до 31 січня пасажири можуть оформити квитки на вказані рейси у лютому через застосунок або офіційний сайт компанії за поточними цінами.

Водночас вартість квитків на міжнародні поїзди до двох інших країн - Австрії і Молдови, наразі залишається незмінною.

Зростання цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, експерт у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук попередила, шо гречка в Україні незабаром може коштувати 55-60 гривень за кілограм, а ціна на хліб "взлетить" на декілька відсотків.

Раніше Главред писав, що за даними аналітиків EastFruit, після короткого періоду стабільності зросли відпускні ціни на картоплю, досягнувши 26 гривень за кілограм замість 23.

Напередодні також стало відомо, що з 5 лютого по 20 березня 2025 року компанія lifecell впроваджує поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Так, lifecell у лютому-березні підвищить вартість тарифів у середньому на 34%.

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Що таке Укрзалізниця Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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