Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Йдуть активні бої": Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині

Альона Вороніна
28 січня 2025, 16:35
72
На території населеного пункту ведуться бойові дії, говорити, що він захоплений, жодних підстав немає, наголосив очільник Харківської ОВА.
Двуречная, украинские военные
Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині/ колаж: Главред, фото: карта deepstate, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Голова Харківської ОВА Синєгубов спростував захоплення окупантами Дворічної
  • Він наголосив, що на території населеного пункту ведуться активні бойові дії

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував захоплення російськими окупантами населеного пункту Дворічна на Харківщині. Про нібито захоплення селища повідомляли російські загарбники вранці у вівторок, 28 січня.

Синєгубов наголосив, що у селищі насправді зараз тривають активні бойові дії, тож говорити про його захоплення "немає підстав". Про це посадовець сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

відео дня

Водночас він нагадав, що окупанти вже не вперше повідомляють, нібито їм вдалося захопити цей населений пункт.

Синєгубов зазначив, що ситуація на лінії фронту в Харківській області залишається непростою. Проте, за його словами, заяви загарбників про начебто захоплення Дворічної є безпідставними.

"Куп’янський та Борівський напрямки більш важкі (ніж Харківський напрямок, – ред.). Ведуться активні бойові дії на території населеного пункту Дворічна, збільшується територія бойових дій. Це не перша заява така (міноборони РФ, – ред.), вона вже була у російських ЗМІ, це виключно пропаганда, і з дійсністю вона розходиться. Так, на території населеного пункту ведуться бойові дії, говорити, що він захоплений, жодних підстав немає", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, у проєкті DeepState 20 січня повідомляли про просування російських військ у Дворічній. А 28 січня загарбники з російського Міноборони заявили про нібито повну окупацію цього селища.

Ситуація в Харківській області – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу – у ЗСУ попередили про просування РФ. У Харківській області, на Куп'янському напрямку, російські окупаційні війська дійшли до річки Оскіл, біля Дворічної – проводять інтенсивні дії, повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

Також раніше повідомлялося, що обстріли посилилися – на Куп'янщині розширили зону примусової евакуації. Відповідні служби визначили маршрути евакуації та місця тимчасового проживання людей.

Нагадаємо, у розвідці повідомили, що РФ розширила важливий плацдарм. Росія продовжує наступ на Харківщині з метою видавлювання сил України з плацдарму. Згідно з даними британської розвідки, російські війська поступово розширюють свій плацдарм на західному березі річки Оскіл.

Читайте також:

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область Олег Синегубов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Інформація із закритих джерел": у Раді заявили про терміни закінчення війни

"Інформація із закритих джерел": у Раді заявили про терміни закінчення війни

18:15Україна
"Будуть серйозні переговори": як зниження цін на нафту вплине на війну в Україні

"Будуть серйозні переговори": як зниження цін на нафту вплине на війну в Україні

18:06Україна
Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

17:50Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Останні новини

18:34

Данія вирішила не віддавати Гренландію, а Франція може ввести війська на острів

18:15

"Інформація із закритих джерел": у Раді заявили про терміни закінчення війни

18:08

У Мелітополі "бавовна": Андрющенко каже про приліт по скупченню окупантів

18:06

"Будуть серйозні переговори": як зниження цін на нафту вплине на війну в УкраїніВідео

18:00

P2P-платежі: що варто знати про карткові перекази у 2025 році новини компанії

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:50

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

17:37

Хто власник собаки: лише одиниці здогадаються за 7 секунд

17:37

Долар "летить" вгору: НБУ встановив новий курс валют

17:27

Названо власника згорілих ретро-автомобілів під час атаки на Київ

Реклама
17:20

Справжні генії, до яких слід прислухатися: мольфар назвав рідкісний знак зодіакуВідео

16:55

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

16:39

"Велика проблема": в ЦПД розповли, чому війська КНДР відступили на Курщині

16:36

Задоволені будуть усі: 4 найкращі свахи за знаком зодіаку

16:35

"Йдуть активні бої": Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині

16:33

Леся Нікітюк вагітна первістком - ЗМІ

16:31

Водіїв почали штрафувати за ігнорування хвилини мовчання: є перший інцидент

16:24

"Відкриє нові можливості": "Укрпошта" запустить роботу поштового банку

16:13

Користь чи шкода: що буде, якщо собака з'їсть хурму

15:54

"Вона натякнула - завагітніла": Анатолій Анатоліч зіграє весілля

15:42

"Євробачення-2025": стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

Реклама
15:32

Укрзалізниця підвищує ціни на квитки: які популярні рейси здорожчають

15:21

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

15:20

Слон у порцеляновій лавці: чи вдасться Трампу змусити ОПЕК знизити ціни на нафтуПогляд

15:17

РФ планувала удари по аеродромах базування F-16: СБУ викрила підступний план ФСБФото

15:16

Мінус колона ворожих бронемашин: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

15:10

Наліт на унітазі зникне за 15 хвилин: дівчина показала найкращий засібВідео

14:58

Геніально: навіщо хитрі далекобійники їдуть близько один до одного

14:44

Маша Єфросиніна розкрила прізвище режисера, який її домагався

14:34

Ворог пригальмував: ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку - Братчук

14:12

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:10

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

14:01

Як приготувати гору найсоковитіших котлет нашвидкуруч - дивовижний рецептВідео

13:56

"Даємо зелене світло": в Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК

13:45

Чим годувати кота, крім корму: список продуктів не такий уже й великий

13:40

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

13:15

Продавав повістки за 1000 доларів: поліція викрила працівника ТЦК

13:14

Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

13:13

Вихід конкурента ChatGPT на ринок: світові багатії втратили $108 млрд за добу

13:07

Путіністка Діана Гурцкая зізналася, що їй діагностували рак - деталі

12:41

"Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

Реклама
12:31

Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операціюФото

12:29

Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

12:15

"Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

11:59

Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

11:49

"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

11:31

"Шанс кинути виклик усьому": вийшов тизер фільму "раша гудбай"Відео

11:10

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежаФото

10:50

КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

10:45

Росіяни готують "котел" для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

10:35

Китайський гороскоп на завтра 29 січня: Щурам - зриви, Зміям - образи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти