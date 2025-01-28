"Йдуть активні бої": Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині

На території населеного пункту ведуться бойові дії, говорити, що він захоплений, жодних підстав немає, наголосив очільник Харківської ОВА.

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Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині/ колаж: Главред, фото: карта deepstate, 22 окрема механізована бригада

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Голова Харківської ОВА Синєгубов спростував захоплення окупантами Дворічної

Він наголосив, що на території населеного пункту ведуться активні бойові дії

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував захоплення російськими окупантами населеного пункту Дворічна на Харківщині. Про нібито захоплення селища повідомляли російські загарбники вранці у вівторок, 28 січня.

Синєгубов наголосив, що у селищі насправді зараз тривають активні бойові дії, тож говорити про його захоплення "немає підстав". Про це посадовець сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

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Водночас він нагадав, що окупанти вже не вперше повідомляють, нібито їм вдалося захопити цей населений пункт.

Синєгубов зазначив, що ситуація на лінії фронту в Харківській області залишається непростою. Проте, за його словами, заяви загарбників про начебто захоплення Дворічної є безпідставними.

"Куп’янський та Борівський напрямки більш важкі (ніж Харківський напрямок, – ред.). Ведуться активні бойові дії на території населеного пункту Дворічна, збільшується територія бойових дій. Це не перша заява така (міноборони РФ, – ред.), вона вже була у російських ЗМІ, це виключно пропаганда, і з дійсністю вона розходиться. Так, на території населеного пункту ведуться бойові дії, говорити, що він захоплений, жодних підстав немає", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, у проєкті DeepState 20 січня повідомляли про просування російських військ у Дворічній. А 28 січня загарбники з російського Міноборони заявили про нібито повну окупацію цього селища.

Ситуація в Харківській області – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу – у ЗСУ попередили про просування РФ. У Харківській області, на Куп'янському напрямку, російські окупаційні війська дійшли до річки Оскіл, біля Дворічної – проводять інтенсивні дії, повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

Також раніше повідомлялося, що обстріли посилилися – на Куп'янщині розширили зону примусової евакуації. Відповідні служби визначили маршрути евакуації та місця тимчасового проживання людей.

Нагадаємо, у розвідці повідомили, що РФ розширила важливий плацдарм. Росія продовжує наступ на Харківщині з метою видавлювання сил України з плацдарму. Згідно з даними британської розвідки, російські війська поступово розширюють свій плацдарм на західному березі річки Оскіл.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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