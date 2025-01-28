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"100-денний план Трампа": посол України у США зробила важливу заяву

Олексій Тесля
28 січня 2025, 01:12
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Оксана Маркарова порадила "включати критичне мислення".
Трамп, прапори США та України
З'явилася оцінка чуток про "план Дональда Трампа" / Колаж: Главред, фото: flickr

Важливо:

  • Чутки про "план Трампа" є фейковими
  • Росіяни легко вкидають свої провокації

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала інформацію про те, що президент США Дональд Трамп нібито розробив план, щоб завершити війну Росії проти України за 100 днів.

Такі чутки є фейковими, написала український дипломат на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, навіть на третьому році після початку повномасштабного вторгнення росіяни легко вкидають свої провокації в український інформаційний простір.

"Для мене було очевидно, що це - вкидання, щойно я побачила, що план має привести до чогось до 9 травня. Немає такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі", - пише посол України.

Водночас вона також зазначила, що навіть 8 травня - у День пам'яті - єдина з-поміж усіх послів приходить до Меморіалу Другої світової покладати вінок і виступати.

"Тому щойно бачите, що нібито "американці щось пропонують до 9 травня" - можете сміливо включати критичне мислення", - додала Маркарова.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп хоче завершити війну на вигідних Україні умовах. Трамп серйозно підходить до питання врегулювання війни і, як очікується, він буде тісно співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін використовуватиме всі важелі впливу перед зустріччю з Трампом. У Путіна є ресурси для того, щоб надалі протягом цього року атакувати Україну, використовуючи дрони, ракети, артилерію тощо.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що формат мирних переговорів із Росією залежатиме від того, який вигляд матиме план завершення війни. Вести переговори без України неможливо.

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Хто така Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист.

Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія.

З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку.

У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT.

З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України.

29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України.

8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України.

22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука.

4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України в США.
У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

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Дональд Трамп Оксана Маркарова війна Росії та України
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