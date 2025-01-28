Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україну повертаються дощі та сніг: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

Ангеліна Підвисоцька
28 січня 2025, 19:51оновлено 28 січня, 21:20
404
Погода у Чернігові буде найхолоднішою 29 січня. Температура повітря там підвищиться до +8 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні 29 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 29 січня
  • Де температура повітря підвищиться до +16 градусів
  • Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 28 січня буде достатньо теплою, але у деяких регіонах буде дощ та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 листопада в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до +16 градусів. У Карпатах та на Закарпатті може бути мокрий сніг, а на території Волинської та Рівненської областей - дощ.

30 січня ще буде тепла погода. Вже з 1 лютого в Україну прийде похолодання.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 29 января
Прогноз погоди в Україні 29 січня / фото: ventusky

Погода 29 січня

В Україні 29 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у західних областях. Водночас у східних областях очікується туман. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 29 січня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+8 градусів.

Погода в Украине 29 января
Прогноз погоди в Україні 29 січня / meteoprog

Погода 29 січня у Києві

У Києві 29 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Киеве на две недели
Прогноз погоди в Україні 29 січня / meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в одній області оголосили 3 рівень небезпечності. У Івано-Франківській області через відлигу можуть зійти снігові лавини. Крім того, по всій Україні оголосили І рівень небезпечності через туман. Очікується видимість 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту.

На 27 січня вже у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності. У південно-східних областях очікується туман. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну йде справжня весна. Кінець січня в Україні буде дуже теплим. Температура повітря може підвищитись аж до +16 градусів.

Вас також зацікавить:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

22:00Україна
В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

21:52Україна
Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

20:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

Останні новини

22:00

Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

21:54

Відомий український музикант вступив до лав ЗСУ

21:52

В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

21:52

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

21:32

Для чого в курток два замки: експерти назвали неочікувану функцію

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
21:32

Електронні направлення на ВЛК з'являться в Резерв+: в Міноборони назвали дату

21:15

Головний біль зникне без таблеток: 6 лайфхаків та правила полегшувального масажу

20:55

Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

20:51

Наталія Валевська вперше показала нового бойфренда

Реклама
20:17

Китай та Індія відмовляються від російської нафти - причину озвучив Reuters

20:11

"Переговори почались одразу": Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни

20:07

Хто не зможе після СЗЧ "спрощено" повернутися в частину: у Міноборони пояснили

19:58

Трамп доручив розробити план створення "Залізного купола": до чого готуються у США

19:53

В кафе у центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: подробиці інциденту

19:51

В Україну повертаються дощі та сніг: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:48

Породи для душевного тепла: ТОП-3 найласкавіші собаки - вибір експертів

19:43

Знищені десятки дронів і 3,2 т палива: стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ

19:26

Захід на Дніпропетровщину: названо наслідки відступу ЗСУ з Великої Новосілки

19:03

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро: ЗСУ застосовують нову тактику

18:58

"Тиск має бути на Путіна": глава дипломатії ЄС сказала, як швидко завершити війну

Реклама
18:34

Данія вирішила не віддавати Гренландію, а Франція може ввести війська на острів

18:15

"Інформація із закритих джерел": у Раді заявили про терміни закінчення війни

18:08

У Мелітополі "бавовна": Андрющенко каже про приліт по скупченню окупантів

18:06

"Будуть серйозні переговори": як зниження цін на нафту вплине на війну в УкраїніВідео

18:00

P2P-платежі: що варто знати про карткові перекази у 2025 році новини компанії

17:37

Хто власник собаки: лише одиниці здогадаються за 7 секунд

17:37

Долар "летить" вгору: НБУ встановив новий курс валют

17:27

Названо власника згорілих ретро-автомобілів під час атаки на Київ

17:20

Справжні генії, до яких слід прислухатися: мольфар назвав рідкісний знак зодіакуВідео

16:55

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

16:39

"Велика проблема": в ЦПД розповли, чому війська КНДР відступили на Курщині

16:36

Задоволені будуть усі: 4 найкращі свахи за знаком зодіаку

16:35

"Йдуть активні бої": Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині

16:33

Леся Нікітюк вагітна первістком - ЗМІ

16:31

Водіїв почали штрафувати за ігнорування хвилини мовчання: є перший інцидент

16:24

"Відкриє нові можливості": "Укрпошта" запустить роботу поштового банку

16:13

Користь чи шкода: що буде, якщо собака з'їсть хурму

15:54

"Вона натякнула - завагітніла": Анатолій Анатоліч зіграє весілля

15:42

"Євробачення-2025": стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

15:32

Укрзалізниця підвищує ціни на квитки: які популярні рейси здорожчають

Реклама
15:21

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

15:20

Слон у порцеляновій лавці: чи вдасться Трампу змусити ОПЕК знизити ціни на нафтуПогляд

15:17

РФ планувала удари по аеродромах базування F-16: СБУ викрила підступний план ФСБФото

15:16

Мінус колона ворожих бронемашин: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

15:10

Наліт на унітазі зникне за 15 хвилин: дівчина показала найкращий засібВідео

14:58

Геніально: навіщо хитрі далекобійники їдуть близько один до одного

14:44

Маша Єфросиніна розкрила прізвище режисера, який її домагався

14:34

Ворог пригальмував: ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку - Братчук

14:12

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:10

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти