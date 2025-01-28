В Україну повертаються дощі та сніг: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

Погода у Чернігові буде найхолоднішою 29 січня. Температура повітря там підвищиться до +8 градусів.

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Прогноз погоди в Україні 29 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 29 січня

Де температура повітря підвищиться до +16 градусів

Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 28 січня буде достатньо теплою, але у деяких регіонах буде дощ та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 листопада в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до +16 градусів. У Карпатах та на Закарпатті може бути мокрий сніг, а на території Волинської та Рівненської областей - дощ.

30 січня ще буде тепла погода. Вже з 1 лютого в Україну прийде похолодання.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 29 січня / фото: ventusky

Погода 29 січня

В Україні 29 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у західних областях. Водночас у східних областях очікується туман. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 29 січня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні 29 січня / meteoprog

Погода 29 січня у Києві

У Києві 29 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 29 січня / meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в одній області оголосили 3 рівень небезпечності. У Івано-Франківській області через відлигу можуть зійти снігові лавини. Крім того, по всій Україні оголосили І рівень небезпечності через туман. Очікується видимість 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту.

На 27 січня вже у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності. У південно-східних областях очікується туман. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну йде справжня весна. Кінець січня в Україні буде дуже теплим. Температура повітря може підвищитись аж до +16 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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