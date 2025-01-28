"Інформація із закритих джерел": у Раді заявили про терміни закінчення війни

Війна Росії проти України не зможе закінчитись в найближчі місяці, саме тому Сили оборони потребують відповідного поповнення, зазначив нардеп.

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В Раді озвучили прогноз щодо закінчення війни / Колаж Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, УНІАН

Про що сказав Веніславський:

Розмови про швидке закінчення війни шкодять обороноздатності

Війна не закінчиться в найближчі місяці

Жодних послаблень в мобілізації не передбачається

Станом на сьогодні говорити про завершення бойових дій недоцільно, оскільки такі заяви та публічні роздуми завдають шкоди національній безпеці та обороноздатності України. Таку позицію висловив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на питання щодо заяв Трампа про можливість завершення війни "помахом руки".

На його думку, розмови про швидке завершення війни лише підсилюють нервозність та додають невизначеності.

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"Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться", - сказав нардеп.

Він також зазначив, що мобілізація здійснюється за планом, і жодних послаблень у цьому питанні не передбачається. Ініціативи щодо залучення до війська осіб віком 18–25 років свідчать про потребу у поповненні лав Збройних сил України.

"В нас є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу", - резюмував він.

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