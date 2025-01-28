Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

Офіційні представники Києва та Вашингтону дотримуються різних поглядів щодо мирної угоди про закінчення війни.

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Україна надіється, що Путін роздратує Трампа / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump/, t.me/V_Zelenskiy_official

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Україна сподівається на більш пряму підтримку Трампа

Путін готовий погодитися лише на капітуляцію України

Трамп може зрозуміти, що економічного тиску недостатньо для повалення РФ

У президента США Дональда Трампа та офіційних представників Києва є твердо різні припущення щодо мирної угоди про закінчення війни в Україні. Про це пише Politico.

Станом на зараз представники України не вірять в спроможність нового президента США укласти вигідну угоду. Попри це, вони сподіваються, що кремлівський диктатор Володимир Путін роздратує Дональда Трампа і той більш прямо надаватиме допомогу та підтримку Україні.

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Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Вони вірять, що російський лідер Володимир Путін не погодиться ні на що, окрім жахливої ​​капітуляції України - умови, від якої ухилятиметься Трамп як учасник угоди", - йдеться в статті.

З іншого боку у Трампа є бачення, що він може задобрити очільника країни-агресорки Росії та змусити його до справедливого миру через погрози розв'язати економічну війну.

В той же час багато хто сумнівається, що така стратегія тиску на Російську Федерацію спрацює і що Путін насправді хоче покласти край війні на цьому етапі.

"Західні лідери раніше вважали, що санкції та економічні проблеми приведуть Росію в занепад, але потім розвіяли цю думку - і Трамп може стати наступним, хто це дізнається", - пише видання.

Мирний план Трампа щодо України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що новий президент США Дональд Трамп зайняв жорстку позицію щодо Росії, демонструючи готовність використовувати економічний тиск для впливу на російське керівництво задля припинення війни в Україні.

Напередодні повідомлялося, що Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні навесні на умовах, які будуть вигідні Україні. Очікується, що він буде тісно співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше російський політолог Тетяна Станова заявила, що президент США Дональд Трамп не зможе виконати нереалістичні вимоги щодо мирної угоди російського диктатора Володимира Путіна.

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