Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

Головне:
- Україна сподівається на більш пряму підтримку Трампа
- Путін готовий погодитися лише на капітуляцію України
- Трамп може зрозуміти, що економічного тиску недостатньо для повалення РФ
У президента США Дональда Трампа та офіційних представників Києва є твердо різні припущення щодо мирної угоди про закінчення війни в Україні. Про це пише Politico.
Станом на зараз представники України не вірять в спроможність нового президента США укласти вигідну угоду. Попри це, вони сподіваються, що кремлівський диктатор Володимир Путін роздратує Дональда Трампа і той більш прямо надаватиме допомогу та підтримку Україні.
"Вони вірять, що російський лідер Володимир Путін не погодиться ні на що, окрім жахливої капітуляції України - умови, від якої ухилятиметься Трамп як учасник угоди", - йдеться в статті.
З іншого боку у Трампа є бачення, що він може задобрити очільника країни-агресорки Росії та змусити його до справедливого миру через погрози розв'язати економічну війну.
В той же час багато хто сумнівається, що така стратегія тиску на Російську Федерацію спрацює і що Путін насправді хоче покласти край війні на цьому етапі.
"Західні лідери раніше вважали, що санкції та економічні проблеми приведуть Росію в занепад, але потім розвіяли цю думку - і Трамп може стати наступним, хто це дізнається", - пише видання.
Мирний план Трампа щодо України - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що новий президент США Дональд Трамп зайняв жорстку позицію щодо Росії, демонструючи готовність використовувати економічний тиск для впливу на російське керівництво задля припинення війни в Україні.
Напередодні повідомлялося, що Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні навесні на умовах, які будуть вигідні Україні. Очікується, що він буде тісно співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше російський політолог Тетяна Станова заявила, що президент США Дональд Трамп не зможе виконати нереалістичні вимоги щодо мирної угоди російського диктатора Володимира Путіна.
Більше новин:
- "Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої
- Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів
- Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операцію
Що таке Politico?
Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред