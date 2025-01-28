Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

Анна Косик
28 січня 2025, 13:14
780
Офіційні представники Києва та Вашингтону дотримуються різних поглядів щодо мирної угоди про закінчення війни.
Путин, Трамп, Зеленский
Україна надіється, що Путін роздратує Трампа / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump/, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Україна сподівається на більш пряму підтримку Трампа
  • Путін готовий погодитися лише на капітуляцію України
  • Трамп може зрозуміти, що економічного тиску недостатньо для повалення РФ

У президента США Дональда Трампа та офіційних представників Києва є твердо різні припущення щодо мирної угоди про закінчення війни в Україні. Про це пише Politico.

Станом на зараз представники України не вірять в спроможність нового президента США укласти вигідну угоду. Попри це, вони сподіваються, що кремлівський диктатор Володимир Путін роздратує Дональда Трампа і той більш прямо надаватиме допомогу та підтримку Україні.

відео дня
Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Вони вірять, що російський лідер Володимир Путін не погодиться ні на що, окрім жахливої ​​капітуляції України - умови, від якої ухилятиметься Трамп як учасник угоди", - йдеться в статті.

З іншого боку у Трампа є бачення, що він може задобрити очільника країни-агресорки Росії та змусити його до справедливого миру через погрози розв'язати економічну війну.

В той же час багато хто сумнівається, що така стратегія тиску на Російську Федерацію спрацює і що Путін насправді хоче покласти край війні на цьому етапі.

"Західні лідери раніше вважали, що санкції та економічні проблеми приведуть Росію в занепад, але потім розвіяли цю думку - і Трамп може стати наступним, хто це дізнається", - пише видання.

Мирний план Трампа щодо України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що новий президент США Дональд Трамп зайняв жорстку позицію щодо Росії, демонструючи готовність використовувати економічний тиск для впливу на російське керівництво задля припинення війни в Україні.

Напередодні повідомлялося, що Дональд Трамп має намір завершити війну в Україні навесні на умовах, які будуть вигідні Україні. Очікується, що він буде тісно співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше російський політолог Тетяна Станова заявила, що президент США Дональд Трамп не зможе виконати нереалістичні вимоги щодо мирної угоди російського диктатора Володимира Путіна.

Більше новин:

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання новини України Трамп новини мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:12Синоптик
Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

14:10Світ
Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

13:40Світ
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

Останні новини

14:44

Маша Єфросиніна розкрила прізвище режисера, який її домагався

14:34

Ворог пригальмував: ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку - Братчук

14:12

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

14:10

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

14:01

Як приготувати гору найсоковитіших котлет нашвидкуруч - дивовижний рецептВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:56

"Даємо зелене світло": в Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК

13:45

Чим годувати кота, крім корму: список продуктів не такий уже й великий

13:40

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

13:15

Продавав повістки за 1000 доларів: поліція викрила працівника ТЦК

Реклама
13:14

Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

13:13

Вихід конкурента ChatGPT на ринок: світові багатії втратили $108 млрд за добу

13:07

Путіністка Діана Гурцкая зізналася, що їй діагностували рак - деталі

12:41

"Мурат - однозначно": грайлива Білик висловилася про роман із Налчаджиоглу

12:31

Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операціюФото

12:29

Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

12:15

"Могла б керувати країною": опубліковано офіційний портрет Меланії Трамп

11:59

Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

11:49

"Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої

11:31

"Шанс кинути виклик усьому": вийшов тизер фільму "раша гудбай"Відео

11:10

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежаФото

Реклама
10:50

КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ

10:45

Росіяни готують "котел" для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

10:35

Китайський гороскоп на завтра 29 січня: Щурам - зриви, Зміям - образи

10:12

Старовинний рецепт із газети СРСР: усі шукають таку закуску на столі

10:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

10:10

Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

10:07

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

10:06

"Зіграла" за ЄС: Угорщина не наклала вето на продовження санкцій проти РФ

10:01

Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:37

"Реально щось із головою": що із собою зробила фаворитка путініста Кіркорова

09:22

Гороскоп на завтра 29 січня: Рибам - велике щастя, Ракам - кар'єрний успіх

09:12

До грошей, до негоди, до сварки: прикмети, пов'язані з курми та яйцями

09:03

США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо

08:45

"Все одно росіянин": Андрій Макаревич показав свою справжню позицію

08:45

На українців чекає аномально теплий лютий: що прогнозують синоптики

08:08

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

08:00

Чи може Путін зупинити війнуПогляд

07:48

В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

07:46

"Про позбавлення громадянства України": у втікача Потапа почалися проблеми - причина

Реклама
06:55

У Харкові - масштабна пожежа після "прильоту", серед постраждалих - дитинаФотоВідео

06:10

Трамп сильно розчарувавПогляд

05:59

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

05:31

Навіщо водії ставили рулон туалетного паперу під лобове скло: секрет розкритий

05:00

Яке сьогодні свято 28 січня 2025 року: як не втрати власне щастя у домі

04:35

Як сказати "хліб" у множині – "хліби" чи "хліба": лише одиниці знають відповідьВідео

04:00

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

03:34

Український командир назвав термін, за який ворог хоче дійти до Дніпропетровщини

03:33

"Піратська" головоломка: знайдіть 7 відмінностей за 21 секунду

03:04

Загроза штурму 300-тисячними резервами: прогноз прориву РФ широким фронтом

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти