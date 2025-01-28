Мінус колона ворожих бронемашин: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

Українські бійці поділилися деталями успішної операції.

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Екіпаж танка Leopard знищив колону російської бронетехніки / Колаж: Главред, фото 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Коротко:

ЗСУ знищили 5 ворожих бронемашин

Танкісти розтрощили всю колону з десантом РФ

Розгром влаштували окупантам на Покровському напрямку

Український екіпаж, керуючи танком Leopard, на Покровському напрямку знищив ворожу колону із п’яти бронемашин. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

У повідомленні йдеться, що танкісти 33-ї окремої механізованої бригади відкрили вогонь по противнику, коли окупанти їхали польовою дорогою біля лісосмуги.

відео дня

"Наш танк, маневруючи, бив прямим наведенням з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник", - написали в ОСУВ "Хортиця".

Покровськ / Інфографіка: Главред

У результаті бойової роботи українські бійці влучили щонайменше у п'ять ворожих ББМ, а в деякі й по кілька разів. Танкісти розтрощили всю колону з десантом російських окупантів.

Українські танкісти влаштували розгром окупантам на Покровському напрямку - дивіться відео:

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти захопили село Нововасилівка Покровського району Донецької області. Населений пункт зараз перебуває в червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Нещодавно в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що загарбники прагнуть обійти Покровськ не для того, щоб просунутися до Дніпропетровщини, а для того, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Крім цього, раніше колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів про те, що у Донецькій області російські війська можуть спробувати влаштувати "котел", зважаючи на ситуацію у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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