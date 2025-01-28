Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

Саме на Куп'янському напрямку у ворога переважає велика кількість піхоти проти української армії.

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Ситуація на фронті загострюється / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головні тези Сазонова:

Армія РФ готує наступ на Куп'янському напрямку та готуються створити плацдарм

У ворога більша кількість піхоти, дронів та техніки проти ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що загарбники намагаються створити плацдарм на Куп'янському напрямку

Про це він сказав .

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"На Куп'янському напрямку ситуація доволі складна. Ворог намагається створити плацдарм. І взагалі вони мріють повернути хоча б частину Харківщини, яку було звільнено українськими військами. Наразі погода складна як на Куп'янському напрямку, так і на Донеччині. Техніка працює важко, тому що всюди багнюка", - зауважив Сазонов в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами військовослужбовця ЗСУ, працюють ворожі дрони, піхота, а за кількістю піхоти у ворога є перевага.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Тому важко нашим хлопцям, і має бути якесь рішення, бо саме на Куп'янському напрямку у ворога також більша кількість піхоти, і він має таку ж перевагу на Покровському напрямку. Тобто зараз ситуація важка скрізь, і таким буде 2025 рік. Якщо ми віримо, що переламаємо ситуацію у 2025 році, повернемо ситуацію на нашу користь і почнемо звільнення України, то треба розраховувати на те, що буде важко скрізь", - наголосив Сазонов.

Ситуація на Куп'янському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що на початку січня РФ відступила на Харківщині через космічні втрати техніки та піхоти. Третя окрема штурмова бригада ЗСУ відбила спробу прориву російських військ на Харківщині. Українські захисники завдали серйозних втрат окупантам.

Стало відомо, що ворог хоче зруйнувати переправу на Куп’янському напрямку. Андрій Канашевич повідомив, що обстріли відбуваються вздовж усієї лінії зіткнення, починаючи від Дворічної і закінчуючи Кругляківкою. Також РФ закидала КАБами в районах Куп’янська-Вузлового.

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом. Військовий розповів, що на Куп'янщині ворог намагається вклинитися в бойові порядки ЗСУ, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу. Також відомо, що у деяких випадках противник зупиняється та переходить в оборону.

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