РФ перекидає дивізіон катерів з Криму: готується операція на Херсонщині - АТЕШ

Українські військові отримали інформацію, яка допоможе запобігти ворожим атакам на цих катерах.

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Ворог готує техніку для майбутньої операції в Херсонській області / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в "АТЕШ":

На базі в Криму окупанти проводять навчання

Ворог хоче перекинути додаткові катери на Херсонський напрямок

ЗСУ отримали координати для знищення ворожої техніки

Агенти партизанського руху "АТЕШ" розвідали місце розташування дивізіону катерів у тимчасово окупованому країною-агресоркою Росією Криму. Вони виявили, що ворог готується до перекидання техніки на Херсонщину.

У Telegram "АТЕШ" розповіли, шо у місці дислокації 91 бригади 4 дивізіону річкових катерів ЗС РФ на мисі Тарханкут біля населеного пункту Оленівка розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад противника.

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"На даний момент на базі відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок. Ми продовжуємо стежити за переміщеннями та планами командування", - йдеться у повідомленні.

Однак плани ворога з посилення свого угруповання додатковими плавзасобами для здійснення операції на Херсонщині можуть зазнати провалу, адже партизани вже передали усю необхідну інформацію Силам оборони України.

"Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться", - припустили вони.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, що війська країни-агресорки Росії продовжують спроби прориву на правий берег Херсонської області. Штурми окупаційних військ в районі островів тривають, там ворог посилив свою присутність.

Раніше Главред писав, що окупанти продовжують свої навчання для того, щоб виконати забаганку Кремля і з часом наступати через Дніпро. Однак, джерела у ЗМІ заспокоїли, що поки що у ворога не вистачає необхідної кількості особового складу, щоб операція була успішною.

Напередодні в "АТЕШ" також розповіли, шо на тимчасово окупованій частині Херсонської області різко зросла кількість зламаної техніки, зокрема човнів та гідроскутерів. Більшість поломок - це саботаж з боку російських військових.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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