ГУР - перші в світі та прогноз Буданова на 2025 рік: головні новини України (дайджест)

Новини України 31 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 31 грудня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Дмитро Лубінець/Telegram

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Росіяни здригнулись від масштабної атаки: дрони вдарили по нафтобазі РФ, деталі

У ніч на 31 грудня у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. Як повідомляють російські ЗМІ, дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.

"Бурю" в Мережі через атаку БПЛА підняли місцеві жителі, які чули з десяток потужних вибухів та зняли на відео наслідки ударів. На кадрах видно потужне полум'я на кілька метрів вгору. Найімовірніше, це відео пожежі, яка виникла на нафтобазі.

відео дня

ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на трьох "гарячих" напрямках - ISW

Українським військовим вдалося здобути успіхи на трьох найзапекліших напрямках фронту у Донецькій області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, згідно з геолокаційними кадрами від 30 грудня, війська країни-агресорки Росії обстрілювали підрозділи ЗСУ у центрі Часового Яру на вулиці Георгія Дубровського. Це підтверджує просування українських військових на позиції, які раніше не були їм підконтрольні.

Вибухи в Києві і балістична загроза: ворог атакує Україну ракетами і дронами

Вранці 31 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами на ракетами. Станом на 08:10 у Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всіх українських регіонах, а також рух ударних БПЛА.

Тим часом у столиці пролунали вибухи. В КМВА заявили про роботу ППО, а згодом повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці.

Армія РФ просунулася на Курщині: в ISW розповіли подробиці

Російські військові просунулися в Курській області в районі головного "українського плацдарму".

Про це зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що, згідно з геолокаційними кадрами за 30 грудня, росіяни просунулися в північно-східній частині Махнівки і захопили Черкаську Конопельку. В ISW зазначають, що це відбулося, ймовірно, упродовж останнього дня.

Вперше у світі: воїни ГУР знищили російський Мі-8 за допомогою морського дрона

31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптеру Мі-8.

Вдалося реалізувати це українським розвідникам за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Як повідомило відомство у Telegram, це сталося під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.

Повна капітуляція та відмова від територій: в ISW назвали мету заяви Лаврова

Російський диктатор Володимир Путін постійно говорить про відкритість до переговорів про завершення війни в Україні. Однак, це лише спроба виставити Київ недоговірним, а заяви очільника Кремля чітко свідчать про те, що в Росії навіть і не думають про мир. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що нещодавно у світ вийшло інтерв'ю очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. У ньому чиновник заявив, що Москва не братиме участі у самітах миру в жодному форматі. Таку позицію він пояснив тим, що, буцімто, Україна бажає присутності росіян на заході, аби виставити їм ультиматум.

Масовані штурми майже щодня: командир взводу БпАК розповів про тактику армії РФ

Російські окупанти не припиняють атакувати позиції українських військових, щоб мати можливість подальшого просування на фронті. Противник майже щодня проводить масовані штурми.

Про це розповів командир взводу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі "КИЇВ24". Він зазначив, що російські загарбники намагаються "промацати" слабину в українській обороні.

В Україні вдарить весняна температура: синоптик назвала дату та області

Погода в Україні у перші дні нового 2025-го року відзначиться суттєвим потеплінням. Температура повітря 1 січня буде досить теплою, а 2 січня ще більше зросте, досягнувши у деяких областях навіть +14 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Першого січня 2025 року в Україні повсюди розійдуться пахощі ранньої весни. Адже вдень у перший день Нового року температура повітря становитиме +5…+9 градусів, а в південній частині +9…+12 градусів. А другого січня в Україні ще потепліє, до +9…+14 градусів", – зазначила вона.

Відбили та зачистили: бійці ССО зайняли село в Курській області - деталі

Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області країни-агресора Росії. Про це йдеться в публікації ССО.

Там зазначили, що провести операцію допомогла робота артилерії.

"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Режим у країні-агресорці Росії може зруйнуватися у двох випадках – якщо відбудеться важка військова поразка РФ або фізична смерть російського диктатора Володимира Путіна.

Обидва варіанти у кінцевому рахунку неминучі. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

Що чекає порушників комендантської години в новорічну ніч – відповідь Нацполіції

Правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години у новорічну ніч. Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону.

За його словами, порушників затримуватимуть й доставлятимуть до відділення для з'ясування. Водночас за порушення комендантської години "на жаль, відповідальності немає".

І корейці, і росіяни безсильні: чому РФ не може витіснити ЗСУ з Курщини - Forbes

Українські військові нещодавно завдали удару по оперативному штабу у Льгові, Курська область. Це місто є важливим транспортним вузлом для автомобільних і залізничних шляхів, через які здійснюється постачання та підтримка російських військ під час контрнаступу.

Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, удари ЗСУ по Льгову пояснюють, чому російське угруповання чисельністю 50 тисяч солдатів, посилене північнокорейськими підкріпленнями, досі не змогло витіснити 20 тисяч українських військових із Курської області, попри інтенсивні атаки.

"Його ненавидять лютою ненавистю": Яковенко описав сценарій для Путіна в РФ

У Кремлі зараз немає передумов до розколу, найближчим часом владна верхівка країни-агресорки Росії не виступить проти російського диктатора Володимира Путіна.

У РФ владна верхівка згуртована лише через страх. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

Україна провела переговори з РФ в Білорусі: про що йшлось

Вчора, 30 грудня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори на території Білорусі із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він зазначив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні. Особливу увагу приділили питанням умов утримання, доступу до медичної допомоги та відвідування місць утримання представниками МКЧХ.

Удар по Льгову на Курщині: відомо про кількість втрат серед військових РФ

Унаслідок атаки ЗСУ на військовий об'єкт у місті Льгов Курської області РФ загинули 8 військових, ще 22 поранені. Про це пише ASTRA.

Зазначається, що напередодні, 30 грудня, Льгов Курської області атакували щонайменше 6 ракет Storm Shadow.

Знищення російського Мі-8: Буданов поділився подробицями історичної операції

Українські воїни спецпідрозділу ГУР МО "Group 13" вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Голова ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону розкрив подробиці історичної операції.

За його словами, дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні сили. Проте раніше окупаційна техніка все ж могла долітати до берегової лінії, хоч і з пошкодженнями.

"Будуть складні рішення для Росії": Буданов зробив прогноз на 2025 рік - деталі

Росія поки що здатна продовжувати війну проти України в нинішніх масштабах. Проте у 2025 році економіка та фінансовий сектор РФ можуть досягти критичної межі. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання щодо перспектив на 2025 рік, Буданов висловив значно більше оптимізму порівняно з прогнозами на 2024-й. Він зазначив, що 2025 рік буде кращим, і є об’єктивні причини очікувати позитивних змін, зокрема подій, які наблизять бажаний результат.

Війна в Україні закінчиться у 2025 році мирною угодою - Financial Times

Війна в Україні може завершитись мирною угодою з РФ вже у 2025 році. Про це повідомляє Financial Times.

Майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно віднестися до мирних переговорів. Видання повідомляє, що Трамп може погрожувати Путіну посиленням санкцій та посилити підтримку Києва.

Президент України Володимир Зеленський може погодитись на те, щоб РФ фактично мала контроль над тимчасово окупованими територіями, в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки США. При цьому мова не йде про юридичний контроль РФ над українськими територіями.

Зеленський звільнив Попка: кого призначено новим очільником КМВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади голови Київської міської військової адміністрації.

Натомість очільник України на цю посаду призначив Тимура Ткаченка.

Відповідний Указ №898/2024 опублікований на сайті Президента.

"Є системні рішення для захисту від бомб": Зеленський розповів результати ставки

Президент України Володимир Зеленський провів друге засідання технологічної ставки. Про деталі засідання він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент Зеленський зазначив, що це вже друга зустріч у такому форматі. До участі долучилися урядовці, керівники державних інституцій, військове командування, а також виробники. Присутніми були очільники та генеральні конструктори як державних, так і приватних оборонних підприємств.

Вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до різкого зростання кількості пожеж на території країни-агресора. Головне управління розвідки МО України показало, як у Росії цьогоріч горіли важливі об’єкти, відповідне відео було опубліковане 31 грудня.

На місці удару пожежа: Генштаб розкрив деталі удару по нафтобазі РФ "Ярцевська"

У ніч на 31 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Ярцевська" в Смоленській області Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, підрозділи Сил спеціальних операцій у співпраці з безпілотними системами та іншими складовими Сил оборони атакували об'єкт, спричинивши потужні вибухи та пожежу.

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

Погода в Україні 1 січня буде теплою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості західних областей синоптики попереджають про сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

На високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Зеленський підписав закон про відстрочку та демобілізацію: хто матиме на це право

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №12104 про відстрочку і демобілізацію. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували у російському полоні. Вони матимуть змогу повернутися на службу, але виключно за власним бажанням.

"Дякую за незалежність України": Сирський привітав бійців ЗСУ з Новим роком

У вівторок, 31 грудня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських захисників з Новим роком. Звернення Сирський опублікував у Telegram-каналі.

Головнокомандувач подякував захисникам та захисницям за рік запеклої й безкомпромісної боротьби.

"Дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки вашій силі", - написав Сирський.

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