"Його ненавидять лютою ненавистю": Яковенко описав сценарій для Путіна в РФ

Саме страх став цементом, який згуртовує верхівку путінського режиму. При цьому більшість верхівки влади в РФ ненавидить Путіна лютою ненавистю.

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"Саме страх став цементом, який згуртовує верхівку путінського режиму, зазначає Яковенко/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Основні тези Яковенка:

Верхівку путінського режиму згуртовує страх

Більшість путінської верхівки ненавидить Путіна лютою ненавистю

Проте зараз проти Путіна ніхто не піде, шансів на розкол сьогодні немає

У Кремлі зараз немає передумов до розколу, найближчим часом владна верхівка країни-агресорки Росії не виступить проти російського диктатора Володимира Путіна.

У РФ владна верхівка згуртована лише через страх. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Терміном "консолідація", напевно, сьогодні можна описати лише зовнішній бік стану речей у Кремлі. Швидше, йдеться про злипання верхівки завдяки страху. Саме страх став цементом, який згуртовує верхівку путінського режиму", – зазначив Яковенко.

За його словами, верхівка боїться Путіна. Усі чудово знають, що момент, коли Путін втратив контроль над багатьма процесами всередині країни, минув.

"Путін оговтався, а Пригожина більше немає. Він демонстративно вбив Пригожина, і всі розуміють, хто і як це зробив. Усе було навмисно організовано так, щоб ніхто не сумнівався в тому, хто це зробив. Для того, щоб усі зрозуміли, що Путін, як і раніше, не Акела, який промахнувся, а ватажок, який тримає в руках усе кермо влади зграї. І всі це розуміють", – сказав журналіст.

Яковенко переконаний, що більшість путінської верхівки ненавидить Путіна лютою ненавистю. Адже ця людина позбавила їх звичної форми існування.

"Життя, коли можна красти у Росії, а витрачати на Заході, купуючи там нерухомість, влаштовуючи свої сім'ї і відправляючи своїх дітей навчатися до лондонських та американських вищих навчальних закладів. Тепер все це у минулому", – сказав він.

Проте, за словами Яковенка, дурнів у кремлівській верхівці немає. Є там і різні інтереси. Переважна більшість, зокрема й силовиків, кришують бізнес. Звідси й конфлікти.

"Але такі конфлікти не завдають шкоди єдності режиму. Верхівка звинувачує Путіна у своїх проблемах, але страх утримує від будь-якого кроку в бік і протесту. Тому, на мій погляд, жодних шансів на розкол сьогодні не існує. Зараз проти Путіна ніхто не піде", – зазначив Яковенко.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, що чекає на Україну і Росію у 2025 році:

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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