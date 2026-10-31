В Уфі горить завод одного з найбільших нафтопереробних комплексів РФ

Нова атака на НПЗ призвела до масштабних пожеж у місті.

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Російські НПЗ знову під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Безпілотники знову атакували Росію

В Уфі прогриміли вибухи

Росіяни повідомляють про удар по НПЗ

Вранці 31 жовтня в місті Уфа Республіки Башкортостан прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку на промислову зону міста. Про це пише моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Попередньо, безпілотники атакували місцевий НПЗ. Це підтверджують і OSINT-аналітики Astra. Під ударом опинився нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл".

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"При цьому місцеві жителі у чатах стверджують, що в місті було атаковано одразу два підприємства", - наголосили аналітики.

Що відомо про уражений НПЗ

"Башнефть-Новойл" є ключовим елементом уфімського нафтопереробного комплексу, який випускає високоякісні бензини класу "Євро-6", дизельне паливо, авіаційний гас і промислові олії.

Компанія "Башнефть" належить ПАТ "Роснефть" та керує в Північній промзоні Уфи трьома потужними нафтопереробними заводами, розташованими фактично впритул один до одного: "Башнефть-Уфанефтехім", "Башнефть-Новойл", "Башнефть-УНПЗ".

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Вони утворюють Уфімський нафтопереробний комплекс - один із найбільших у Росії. Його сукупна потужність досягає 23,5 млн. тонн сировини на рік.

Як удари України по НПЗ РФ можуть зупинити Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії.

Зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

Удари по НПЗ Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після паузи в ударах по НПЗ Україна 30 жовтня атакувала Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там виникла масштабна пожежа.

Раніше зять і спецпосланець президента США Джаред Кушнер у жорсткій формі вимагав від Володимира Зеленського призупинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Напередодні, 15 жовтня, Зеленський заявив, що Україна дослухалася до прохання США і припинила атаки на НПЗ РФ на кілька днів. Однак сама Росія у цей час продовжила атакувати енергосистему України та вбивати мирне населення. Тому Київ відновить удари по НПЗ противника.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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