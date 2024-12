Повна капітуляція та відмова від територій: в ISW назвали мету заяви Лаврова

Ключові тези:

Російський диктатор Володимир Путін постійно говорить про відкритість до переговорів про завершення війни в Україні. Однак, це лише спроба виставити Київ недоговірним, а заяви очільника Кремля чітко свідчать про те, що в Росії навіть і не думають про мир. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що нещодавно у світ вийшло інтерв'ю очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. У ньому чиновник заявив, що Москва не братиме участі у самітах миру в жодному форматі. Таку позицію він пояснив тим, що, буцімто, Україна бажає присутності росіян на заході, аби виставити їм ультиматум.

Також Лавров повторив вимогу Росії, щоб Україна відмовилася від свого права на суверенітет і територіальну цілісність як передумову для початку мирних переговорів.

Він також наголосив, що Москва не братиме участі в жодних переговорах щодо припинення війни в Україні, якщо Київ не відмовиться від завдання повернути свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, яке Лавров назвав "ультиматумом".

В ISW додали, що Москва хоче примусити Захід тиснути на Україну, аби та пішла на територіальні поступки на користь Росії. Водночас, країна-агресор не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах з Україною і продовжуватиме домагатися її повної капітуляції.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Лавров заявив, що Росію не влаштовують ймовірні ініціативи команди обраного президента США Дональда Трампа, згідно з якими нібито пропонується відкласти вступ України до НАТО на 20 років і розмістити миротворців ЄС і Британії на території української держави.

Також, за його словами, Росія не планує брати участь у другому саміті миру, навіть якщо отримає запрошення.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що заяви Лаврова чітко вказують на те, що країна-агресор Росія все більше демонструє небажання завершувати війну.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.