Російські військові просунулися в Курській області в районі головного "українського плацдарму".

Про це зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що, згідно з геолокаційними кадрами за 30 грудня, росіяни просунулися в північно-східній частині Махнівки і захопили Черкаську Конопельку. В ISW зазначають, що це відбулося, ймовірно, упродовж останнього дня.

Російські пропагандисти-"воєнкори" повідомляли, нібито путінські війська захопили Агроном, який розташований на схід від Суджі. Проте в ISW наголосили, що вони не знайшли візуальних доказів.

Також аналітики зазначили, що, згідно з даними російських джерел, ЗСУ атакували у невизначених районах Курської області. 30 грудня в російському оперативному штабі Курщини заявили про начебто збиття засобами ППО трьох українських ракет у регіоні.

У DeepState раніше повідомили, що українська армія відкинула росіян у Курській області. Українські захисники відзначилися вдалими діями на території Курської області, відкинувши підрозділи армії РФ. Силам оборони вдалося відкинути ворога в Кругленькому.

Також раніше в AP зазначали, що ЗСУ можуть відступити і втратити контроль над територіями в Курській області. Нерідко бійці, які стоять до кінця, виявляються зниклими безвісти – їхні тіла неможливо евакуювати.

Як повідомляв раніше Главред, у Пентагоні озвучили правду про втрати військ КНДР на Курщині. Північнокорейські війська навряд чи виправдали очікування Кремля щодо своєї ефективності.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.