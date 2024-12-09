Росіянам не вдалася спроба форсування річки в Курській області - вони зазнали втрат

Війська РФ перекинули понтонний міст через річку для проходу важкої техніки ближче до позицій українських бійців.

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Росіяни спробували форсувати річку в Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

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Українські розвідники вчасно виявили пересування ворога

Командування залучило FPV-дрони для ураження техніки РФ

Російські військові спробували форсувати річку в Курській області. Але українські бійці завадили окупантам, завдавши їм великих втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє в Telegram підрозділ Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону.

Зазначається, що наступ ворога розпочався вночі під час сильного снігопаду. Війська РФ перекинули понтонний міст через річку, щоб забезпечити прохід важкої техніки ближче до позицій українських бійців.

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"Наші розвідники вчасно виявили пересування ворога ще на етапі підготовки до переправи. На основі отриманих даних командування оперативно залучило FPV-дрони для ураження техніки противника", - зазначили в підрозділі.

Перший точний удар по головній машині зупинив рух колони, змусивши решту техніки здійснювати маневри. Наступний удар по замикаючій машині перекрив шляхи для відступу, що значно ускладнило ситуацію для ворога.

Як зазначили українські бійці, координовані дії всіх підрозділів дозволили ефективно призупинити атаку росіян. У результаті противник зазнав значних втрат у техніці, що завдало йому серйозних матеріальних збитків.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині - погромили техніку, взяли ворога в полон. У результаті російське командування було змушене перекинути на відновлені українські позиції 20 військових і три БТРи.

Також раніше повідомлялося, що росіяни активізувалися в Курській області - у ЗСУ заявили про просування ворога. На Курщині українські пілоти дуже ефективно працюють і знищують ворога.

Російські військові нещодавно просунулися вперед на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі. Армія країни-агресора Росії знову почала використовувати бронетранспортери та бронемашини, проводячи посилені атаки.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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