Путін налаштований на саміт з Трампом і Сі, щоб поділити світ, але є нюанс

Економічна вага Росії не дає їй змоги претендувати на роль рівноправного гравця поряд із Вашингтоном і Пекіном.

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Вашингтон і Пекін розглядають Росію як об'єкт економічного захоплення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Огризко:

США і Китай не ділитимуть світ разом із Росією

Без допомоги Пекіна Москва не змогла б воювати

Зустріч Трампа і Путіна дасть Кремлю лише пропаганду

Сполучені Штати та Китай не ділитимуть світ разом із країною-агресором Росією, а сценарій "Нової Ялти" за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна є малоймовірним.

Навіть якщо зустріч американського і російського лідерів відбудеться, Кремль отримає від неї лише пропагандистський ефект. Про це повідомив керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в чаті на Главреді.

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В Україні та Європі побоюються, що великі держави можуть спробувати затвердити нову архітектуру світового порядку без участі Києва та Брюсселя. Однак Огризко не надто вірить у такий сценарій.

"Економічна вага США та Китаю у світі є визначальною. Путін намагається переконати всіх, що Росія така сама, як і США з Китаєм, бо має ядерку. Але оскільки ядерну зброю ніколи не буде застосовано, значення цього чинника суттєво знижується", - зазначив він.

За його словами, справжнім мірилом впливу залишається господарський потенціал. Вашингтон і Пекін - велетні в цій сфері, тоді як Москва навіть не наближається до їхнього рівня.

Дипломат переконаний, що претензії Кремля на місце за столом великих гравців не мають під собою підґрунтя.

"Отже, ділити мир між двома китами та мавпою, яка стрибає між ними та заважає працювати, ніхто не стане. Наївно думати, що так може статися", - наголосив екс-міністр.

Інтерес провідних держав до Москви, на думку Огризка, має зовсім інший характер, ніж хотілося б Кремлю.

"Вашингтон і Пекін розглядають Росію як об'єкт економічного захоплення, адже вони обоє бачать у своїх вологих снах, як експлуатуватимуть природні ресурси ще існуючої Росії", - вважає він.

Ключовим чинником, від якого залежить тривалість бойових дій, дипломат називає позицію Пекіна.

"В економічному плані Росія нікчемна: якби Китай захотів припинити війну, вона закінчилася б за кілька тижнів, тому що без китайської допомоги росіяни нічого б не змогли зробити, зовсім нічого", - переконаний Огризко.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Росія може використати тристоронню зустріч лідерів заради пропаганди

Екс-міністр певен, що ні Трамп, ні Сі Цзіньпін не ставитимуть кремлівського диктатора Путіна на один щабель із собою і не шукатимуть із ним домовленостей. Для обох держав такий крок став би серйозним прорахунком.

Водночас питання про сам саміт поки залишається відкритим.

"Щодо зустрічі – поки що немає стовідсоткової впевненості, що вона відбудеться. Однак немає жодного сумніву в тому, що якщо ця зустріч відбудеться, Росія буде трубити, що вона "о-го-го-го". Але з практичного погляду ця зустріч Кремлю нічого не дасть, окрім пропаганди", - підсумував дипломат.

Тристоронній саміт США, Китаю і РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести наступного місяця тристоронній саміт, щоб домовитися про припинення війни в Україні на вигідних для Москви умовах.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що обговорення зустрічі Трампа, Сі та Путіна задля миру в Україні вже були, але остаточно її, ймовірно, ще не узгодили.

Також в МЗС України заявили, що зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути Росію до продовження війни проти України. Київ натомість підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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