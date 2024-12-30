"Переговори ні про що": Огризко сказав, чому Україна і РФ не зможуть домовитися

Поки що Україні немає сенсу вести переговори з РФ. Поки наша держава не має важелів впливу на Росію, такі переговори будуть безглуздими і безперспективними.

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Огризко сказав, чому Україна і РФ не зможуть домовитися/ колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента України, сайт Кремля

Коротко:

Україні зараз немає сенсу вести переговори з РФ

Щоб починати переговори з РФ, Україні потрібно мати важелі впливу на Росію

Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресоркою Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону.

Щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити. Таку думку висловив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Переговорний процес із Росією – і я вам це кажу, виходячи з власного багатолітнього досвіду – не має під собою жодних підстав, якщо ти не маєш важелів впливу на російську сторону. Якщо таких важелів немає, переговори є абсолютно безглуздими, безперспективними і безрезультатними", – зазначив Огризко.

Він наголосив, що для того, щоб мати інструменти впливу, треба змусити Росію відступити.

"Допоки ми цього не зробимо, будь-які переговори будуть просто профанацією. Звичайно, можна зібрати делегації, які поїдуть в умовний Стамбул чи Анкару, чи деінде, сядуть одна навпроти одної, прочитають написане в їхніх директивах – і роз’їдуться. І на тому всі переговори закінчаться. Але який сенс у таких переговорах? Такі переговори ні про що", – додав дипломат.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Огризком, в якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо поадльшого перебігу війни і міжнароднї підтримки України:

Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини

Раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву про перемовини з Росією. Агресорка Росія прагне до розширення військової агресії, зазначив Георгій Тихий.

Як раніше повідомляв Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що Україна може готувати щось "цікаве" для РФ. США можуть реалізувати "план Помпео" для зміцнення підтримки України, припустив Загородній.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що Путін відкинув пропозицію команди Трампа. Господар Кремля заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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