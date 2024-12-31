І корейці, і росіяни безсильні: чому РФ не може витіснити ЗСУ з Курщини - Forbes

Невдачі росіян у Курській області - це не тільки результат їхньої власної некомпетентності.

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Сили РФ та КНДР не змогли прорвати оборону ЗСУ на Курщині / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, скріншот

Ключове:

Українські сили успішно знищують російську логістику, підкріплення і командування ракетами

Росіяни разом з корейцями у Курській області несуть втрати та зазнають невдач

Українські військові нещодавно завдали удару по оперативному штабу у Льгові, Курська область. Це місто є важливим транспортним вузлом для автомобільних і залізничних шляхів, через які здійснюється постачання та підтримка російських військ під час контрнаступу.

Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, удари ЗСУ по Льгову пояснюють, чому російське угруповання чисельністю 50 тисяч солдатів, посилене північнокорейськими підкріпленнями, досі не змогло витіснити 20 тисяч українських військових із Курської області, попри інтенсивні атаки.

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"Невдачі росіян у Курській області - це не тільки результат їхньої власної некомпетентності. Ці невдачі також є наслідком успішної кампанії глибоких ударів українських сил. Українці б'ють по російських штурмових групах мінами, безпілотниками та артилерією, доки росіяни наступають на українські позиції, - і вони також порушують російську логістику, підкріплення та командування, вражаючи їх ракетами з відстані в десятки миль", - пише Акс.

Проте для України залишається ризик: найкращі боєприпаси для глибоких ударів продовжують надходити від США, Великої Британії та Франції. І хоча британська та французька допомога залишається стабільною, американська підтримка може опинитися під загрозою.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, сьогодні стало відомо, що бійці ССО зайняли село в Курській області . Що цікаво, його тримали війська Росії та КНДР, однак, як виявилось, безуспішно.

Своєю чергою експерт Павло Нарожний описав нову загрозу щодо армії КНДР. Поки що на стороні РФ воює лише 11 тисяч військових КНДР, однак ця кількість може різко збільшитись, що становить небезпеку.

Водночас майор запасу Олексій Гетьман відповів, чи віддасть Зеленський наказ на виведення військ ЗСУ з Курщини. Експерт ще раз підкреслив, що зараз на ворожій території головне завдання – не тримати її, а примусити ворога тримати там велику кількість власних військ.

Більше важливих новин:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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