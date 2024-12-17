Логістика ЗСУ під загрозою: окупанти отримали нове завдання на Донеччині - Петренко

Окупаційні війська РФ зосередились на захопленні важливого населеного пункту.

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Окупаційні сили зазнають великих втрат, тому не можуть просуватися вперед / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Що сказав Петренко:

Окупанти хочуть перерізати шляхи комунікації ЗСУ

Успіхи ЗСУ допомогли зменшити інтенсивність атак ворога на Донеччині

У противника є великі резерви для продовження штурмових дій

Армія країни-агресора Росії отримала завдання із перерізання шляхів комунікації ЗСУ в районі Великої Новосілки, що у Донецькій області. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.

За його словами, на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

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При цьому Петренко зазначив, що повернення контролю ЗСУ над населеним пунктом Новий Комар дозволило зменшити інтенсивність бойових дій, яка була пов'язана із підтягуванням РФ резервів.

Окрім цього, як відомо, росіяни постійно втрачають наступальний потенціал через дії українських захисників, що спрямовані на знищення ворога. Це не дає противнику просуватися далі.

"Але, на жаль, у росіян є великі резерви. Вони їх підтягують і продовжують свої штурми. І на сьогодні ми бачимо, що такі штурми відбулися як південніше Великої Новосілки, так і північніше - це спроби перерізати комунікаційні канали, які ведуть до гарнізонів, що перебувають у населеному пункті Велика Новосілка", - наголосив Петренко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська окупаційна армія продовжує наступати на сході України. На деяких ділянках ворогу вдалося просунутися на відстань від 600 м до 3 км. Тим часом Сили оборони повернули контроль над відрізком фронту на річці Оскіл на південь від Куп'янська та Куп'янська Вузлового.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Раніше також секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко повідомив, що росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості його втримати є.

Напередодні стало відомо, що українським військам вдалося відкинути російських окупантів у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає.

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Що таке 48-ма окрема артилерійська бригада (48 ОАБр)? 48-ма окрема артилерійська бригада (48 ОАБр) — з'єднання у складі Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду, яке станом на кінець лютого 2023 року сформувалось повністю. Перші бойові підрозділи 48 ОАБр стали до бою в січні 2024 року на Запорізькому напрямку. Згодом артилеристи бригади брали участь у бойових діях практично на всіх ділянках фронту.

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