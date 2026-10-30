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Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Юрій Берендій
30 жовтня 2026, 19:17
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Крейсер можуть утилізувати: комісія визнала ремонт недоцільним. Долю крейсера вирішують після простою - корабель не виходить у море з 2023 року.

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер 'Петро Великий' - що сталось
Крейсер "Петро Великий" - Росія готує найбільший корабель до списання / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Комісія визнала ремонт крейсера недоцільним
  • Росія може списати два найбільші військові кораблі
  • "Петро Великий" не виходить у море з 2023 року

Країна-агресорка Росія фактично безповоротно втратила свій найбільший військовий корабель: спеціальна комісія попередньо визнала недоцільними ремонт і модернізацію атомного ракетного крейсера "Петро Великий". Про це повідомив в коментарі росыйскьим пропагандистським ЗМІ голова Всеросійського руху підтримки флоту Володимир Мальцев.

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"Комісія вже ухвалила попереднє рішення, остаточне ще не оголошено - крейсер не підлягає відновленню", - зазначив він, пов'язавши такий висновок зі зносом корабля.

Про ймовірне списання крейсера "Петро Великий" почали говорити ще у 2023 році. Тоді таку можливість пов’язували з негативним досвідом тривалого ремонту іншого крейсера - "Адмірала Нахімова".

Згодом з’явилася інформація із запереченням цих планів. Стверджувалося, що "Петро Великий" не збираються виводити з експлуатації, він залишається у бойовому складі Північного флоту та має пройти ремонт і модернізацію. Однак, як свідчить подальший розвиток подій, плани можуть змінюватися, особливо коли йдеться про фактичний технічний стан російського військового флоту.

"Петро Великий" вважався найбільшим бойовим кораблем і флагманом флоту країни-агресора. За розмірами він належав до числа найбільших військових суден світу, якщо не враховувати авіаносці.

Атомний крейсер спустили на воду у 1988 році, проте до складу Військово-морського флоту РФ його офіційно включили лише у 1998-му. Довжина корабля становить 250 метрів, повне водозаміщення - 25 тисяч тонн, а екіпаж налічує 744 особи.

Чому Росія відмовляється від модернізації крейсера

Російське керівництво вже кілька разів змінювало плани щодо атомного крейсера. Спочатку його збиралися списати, потім розглядали масштабне переоснащення ракетним озброєнням, однак тепер знову повернулися до попереднього сценарію. Про це розповів Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express.

За його словами, фактично Росія вже прийняла рішення відмовитися від двох найбільших військових кораблів - атомного крейсера "Петро Великий", який служить 37 років, та авіаносця "Адмірал Кузнецов" із 40-річним терміном служби. Водночас російські медіа уникають прямих заяв про остаточне списання суден.

Киричевський нагадав, що ще у 2023 році в Росії ухвалили принципове рішення щодо списання "Петра Великого". Однак у серпні 2025 року з'явилися повідомлення про можливість ремонту корабля.

Тоді знову почали обговорювати його масштабну модернізацію. Замість 20 пускових установок для ракет П-700 "Граніт" крейсер міг отримати 80 універсальних установок для ракет "Калібр", "Онікс" або "Циркон" - за аналогією з переоснащенням атомного крейсера "Адмірал Нахімов".

Однак тепер цей сценарій, схоже, остаточно відкинули. Додатковим свідченням проблем із кораблем є те, що з 2023 року він не виходив у море та залишається біля причалу.

Що відбувається з авіаносцем "Адмірал Кузнецов"

Ситуація з другим великим кораблем російського флоту також залишається невизначеною. У липні 2025 року російські медіа повідомляли, що "Адмірал Кузнецов" можуть утилізувати або продати іншій країні. Після цього нових офіційних рішень щодо його майбутнього не оголошували.

Влітку 2026 року з'явилася інформація про корупційну справу, пов'язану з ремонтом авіаносця. За даними, які навів Киричевський, підрядники постачали китайські підшипники замість російських, завдавши збитків на 300 млн рублів.

Експерт також звернув увагу на дискусії всередині Росії щодо майбутнього військово-морського флоту. Там уже обговорюють можливість відмови від великих надводних кораблів на користь підводних човнів і ракетних корветів.

Флот РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив суттєві зміни в тактиці Чорноморського флоту РФ, підкресливши, що російські кораблі понад п’ять місяців поспіль утримуються від виходу у відкрите море і ховаються у захищених гаванях. За його словами, запуски ракет ворог змушений здійснювати безпосередньо від причальних стінок у Новоросійську, а авіаційні патрулі й гелікоптери тримаються на безпечній відстані - орієнтовно за 100 км від позицій українських сил оборони.

До цього Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про успішну операцію проти логістики та морських сил окупантів на Каспії, підтвердивши ураження об'єктів у Махачкалінському порту. У результаті атаки було пошкоджено мазутні сховища та нафтову інфраструктуру цього єдиного незамерзаючого глибоководного порту регіону, який забезпечує ключовий стратегічний коридор РФ - Іран, а також зафіксовано ураження низки кораблів.

Раніше Сили оборони України провели масштабну комбіновану операцію із застосуванням різних типів ракет та безпілотників по базі у Новоросійську. У результаті Генштаб ЗСУ підтвердив ураження одразу чотирьох російських військових кораблів: критичних пошкоджень зазнали фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", а також сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".

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Про персону: Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах. З серпня 2025 року - військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express

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