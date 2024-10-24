Як поліція знаходить військовозобов'язаних у 'розшуку': адвокат роз'яснила процедуру

Особа, яка не оновила даних у ТЦК, може в будь-який момент "попастися" поліції на вулиці - навіть під час ДТП та в інших ситуаціях.

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Триває мобілізація в Україні / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

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Поліція "закриває рапортом" відсутність військовозобов'язаного вдома

До військовозобов'язаного навідуються за адресою, вказаною в "Резерв+"

Поліція приходить до військовозобов'язаних, які не оновили свої дані, а тому перебувають у розшуку, за адресою, яка була повідомлена особою. Випадки відсутності особи співробітники поліції документально закривають рапортами, розповіла в інтерв'ю Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

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При цьому військовозобов'язаний продовжує бути в розшуку доти, доки його документи не перевірять на вулиці, або за якихось надзвичайних обставин, наприклад ДТП.

"До першого моменту, коли ця людина сконтактує з правоохоронними органами в будь-який спосіб - наприклад, мінімальна ДТП, порушення правил дорожнього руху, зустріч у громадському місці. Будь-який випадок, коли перевірять документи. Саме перевірка, під час якої з'ясується перебування в розшуку, буде дзвіночком для затримання", - пояснила Карплюк.

Карплюк ще раз уточнила, що насамперед співробітники правоохоронних органів шукатимуть громадян, які потрапили в "розшук", за тією адресою, що була зазначена в "Резерв+" і "Оберіг".

"Якщо особа не повідомляла іншої адреси, то саме за цією адресою (реєстрації) мають відбуватися всі офіційні дії", - наголосила адвокатка.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини:

Як писав Главред, військовозобов'язаним українцям загрожує адміністративна відповідальність у разі неявки за повісткою до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), яка була відправлена Укрпоштою.

Трохи раніше в Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК. За словами заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, темпи мобілізації в Україні мають зростати паралельно нарощуванню ворогом темпів наступу.

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Хто така Лідія Карплюк Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності понад 7 років. Проживає і практикує в Києві.

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