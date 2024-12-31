Вперше у світі: воїни ГУР знищили російський Мі-8 за допомогою морського дрона

Раніше нікому не вдавалося уразити повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона.

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Долетіти до аеродрому базування вдалося лише одному з уражених гелікоптерів РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Що повідомили в ГУР:

Спецпризначенці провели операцію у Чорному морі

Внаслідок удару українських дронів знищено один ворожий гелікоптер

Ще один Мі-8 був уражений воїнами ГУР

31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптеру Мі-8.

Вдалося реалізувати це українським розвідникам за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

відео дня

Як повідомило відомство у Telegram, це сталося під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео ураження ворожого Мі-8:

Внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт країни-агресорки Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Дрон Magura / Інфографіка: Главред

Операції ГУР проти Росії - що відомо

Нещодавно, як писав Главред, в РФ було знищено склад, на якому зберігались деталі для виготовлення дронів типу "Shahed-136". Загальні збитки від руйнівної пожежі складають близько 16 мільйонів доларів.

Напередодні також аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб, після чого по ньому було завдано ракетного удару.

Раніше в ГУР МО повідомили, що українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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