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Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну

Анна Косик
31 жовтня 2026, 11:17
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Делегація буде супроводжувати українців аж до перетину кордону.
Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну
Жителі Олешок ще в дорозі до України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Жителі Олешок вже прилетіли в Білорусь
  • До України делегація та евакуйовані мешканці Херсонщини повернуться сьогодні

Вранці 31 жовтня у білоруському Гомелі приземлилися чотири літаки з українцями на борту, яких вдалося вивезти з Олешок Херсонської області.

Про це повідомив член української переговорної делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

відео дня

За його словами, разом з українською делегацією евакуйовані жителі тимчасово окупованого міста вже сьогодні прибудуть в Україну.

"Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України", - написав він.

Тим часом білоруські ЗМІ повідомляють, що автобусна колона з жителями Олешок вже вирушила з аеропорту в Гомелі.

Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну
Олешки / Інфографіка: Главред

Як росіяни хочуть використати перемир'я в Олешках - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, окупанти можуть скористатися гуманітарною паузою, щоб розмінувати шляхи для своєї техніки й посилити присутність на лівобережжі.

Очищені маршрути годяться не тільки для гуманітарних колон, а й для переміщення армійських підрозділів. Експерт припускає, що під приводом евакуації в Олешки можуть зайти російські військові та інженерні частини й залишитися там після режиму тиші. При цьому він нагадав, що в місті досі перебувають українські цивільні.

Евакуація з Олешок - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався режим тиші, який триватиме до 22:59 1 листопада. Домовленості передбачають припинення вогню в межах гуманітарної місії з розблокування міста.

Раніше повідомлялося, що локальну зону припинення вогню між Україною та Росією розширили за межі Олешок, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних вантажів.

Для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області підготували 25 автобусів на 750 пасажирських місць, а також автомобілі швидкої допомоги для евакуації маломобільних мешканців.

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Про персону: Давид Арахамія

Давид Арахамія - український державний і політичний діяч, підприємець та волонтер.

Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей.

До політики був успішним підприємцем у сфері IT, заснував компанію TemplateMonster.

З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.

Займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах з Росією.

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