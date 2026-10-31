Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну

Коротко:
- Жителі Олешок вже прилетіли в Білорусь
- До України делегація та евакуйовані мешканці Херсонщини повернуться сьогодні
Вранці 31 жовтня у білоруському Гомелі приземлилися чотири літаки з українцями на борту, яких вдалося вивезти з Олешок Херсонської області.
Про це повідомив член української переговорної делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.
За його словами, разом з українською делегацією евакуйовані жителі тимчасово окупованого міста вже сьогодні прибудуть в Україну.
"Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України", - написав він.
Тим часом білоруські ЗМІ повідомляють, що автобусна колона з жителями Олешок вже вирушила з аеропорту в Гомелі.
Як росіяни хочуть використати перемир'я в Олешках - думка експерта
Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, окупанти можуть скористатися гуманітарною паузою, щоб розмінувати шляхи для своєї техніки й посилити присутність на лівобережжі.
Очищені маршрути годяться не тільки для гуманітарних колон, а й для переміщення армійських підрозділів. Експерт припускає, що під приводом евакуації в Олешки можуть зайти російські військові та інженерні частини й залишитися там після режиму тиші. При цьому він нагадав, що в місті досі перебувають українські цивільні.
Евакуація з Олешок - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався режим тиші, який триватиме до 22:59 1 листопада. Домовленості передбачають припинення вогню в межах гуманітарної місії з розблокування міста.
Раніше повідомлялося, що локальну зону припинення вогню між Україною та Росією розширили за межі Олешок, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних вантажів.
Для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області підготували 25 автобусів на 750 пасажирських місць, а також автомобілі швидкої допомоги для евакуації маломобільних мешканців.
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Про персону: Давид Арахамія
Давид Арахамія - український державний і політичний діяч, підприємець та волонтер.
Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей.
До політики був успішним підприємцем у сфері IT, заснував компанію TemplateMonster.
З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.
Займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах з Росією.
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