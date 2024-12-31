Відбили та зачистили: бійці ССО зайняли село в Курській області - деталі

Цьому передувала робота української артилерії.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

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Бійці ССО зайняли село на Курщині

Село тримали війська Росії та КНДР

Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області країни-агресора Росії. Про це йдеться в публікації ССО.

Там зазначили, що провести операцію допомогла робота артилерії.

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"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

У ССО також додали, що разом із російськими військовими, село тримали також війська КНДР.

Бійці зайняли село на Курщині – відео:

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, видання Bloomberg писало, що українські війська можуть втратити території, які контролюють у Курській області РФ. Це може статись за кілька місяців — до весни 2025 року.

В DeepState повідомили, що Силам оборони вдалося відкинути ворога в Кругленькому на Курщині.

Крім того, 27 грудня, розвідка Південної Кореї підтвердила дані про те, що українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. До цього не було даних про взяття в полон військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії воювати проти України.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

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