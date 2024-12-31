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Масовані штурми майже щодня: командир взводу БпАК розповів про тактику армії РФ

Альона Вороніна
31 грудня 2024, 10:43
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Російські загарбники практично щодня проводять масовані штурми і намагаються промацати слабинку в українській обороні.
Украинские военные, российские военные
Командир взводу БпАК розповів про тактику армії РФ/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, міноборони Росії

Коротко:

  • Окупанти масовано штурмують майже щодня
  • Ворог намагається промацати слабинку української оборони

Російські окупанти не припиняють атакувати позиції українських військових, щоб мати можливість подальшого просування на фронті. Противник майже щодня проводить масовані штурми.

Про це розповів командир взводу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі "КИЇВ24". Він зазначив, що російські загарбники намагаються "промацати" слабину в українській обороні.

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"Росіяни намагаються зайти на позиції 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", я не знаю чого вони туди йдуть, але вони намагаються промацати слабинку де не відреагує аеророзвідка, де не відпрацює піхота, де не вразять сили безпілотних авіаційних комплексів або дронщики", – пояснив Барна.

Він додав, що російські окупанти постійно здійснюють штурмові дії. За його словами, це відбувається цілодобово, за винятком сильної дощової погоди.

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Раніше Главред повідомляв, що армія РФ просунулася на Курщині – в ISW розповіли подробиці. Українські військові продовжують проводити атаки.

Також раніше повідомлялося, що воїни ГУР знищили російський Мі-8 за допомогою морського дрона. Раніше нікому не вдавалося уразити повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона.

Нагадаємо, за словами, представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, росіяни прагнуть досягти околиць Харкова. Армія країни-агресора Росії прагне досягти околиць Харкова або хоча б села Липці.

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