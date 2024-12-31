'Вогонь не згасає': розвідка показала, як у 2024 році горіли важливі об’єкти РФ

Українська розвідка пригадала, як "палала" Росія цьогоріч.

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У Росії цьогоріч горіли військові об’єкти / Колаж: Главред, фото скриншот из видео

Коротко:

У РФ горіли тисячі об'єктів, що пов’язані з окупаційною армією РФ

Пожежі фіксувались як у Москві, так і в Алтайському краї та Красноярську

Вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до різкого зростання кількості пожеж на території країни-агресора. Головне управління розвідки МО України показало, як у Росії цьогоріч горіли важливі об’єкти, відповідне відео було опубліковане 31 грудня.

"Віддалений собачий гавкіт, пронизана звуком спалаху ніч, характерне потріскування вогню, запах розплавлених дротів ― так горіли релейні шафи для управління залізничним рухом, трансформатори, обладнання для зв’язку та інші об'єкти, що забезпечують потреби російської окупаційної армії, зокрема логістику", — йдеться в повідомленні розвідки. відео дня

У ГУР також вказали на широку географію інцидентів на території Росії цього року — від Москви й Санкт-Петербурга до Омська, Красноярська, Новосибірська та Алтайського краю.

За словами розвідки, це вказує на тактику "тисячі порізів, що уповільнює російську воєнну машину", щоб Кремль витрачав ресурси на усунення цих проблем.

"Але вогонь не згасає ― рух опору Путінському режиму продовжує діяти", — додали в ГУР.

Дивіться відео, як РФ "палала" у 2024 році:

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

Днем раніше в російському Ростові-на-Дону прозвучали потужні вибухи. Місцеві повідомляли про пожежу та запах горіння на території заводу Ростсельмаш, який займається у тому числі модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

14 грудня в Ульянівську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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