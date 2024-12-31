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Зеленський звільнив Попка: кого призначено новим очільником КМВА

Даяна Швець
31 грудня 2024, 18:10
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Ткаченко має значний досвід, що стало основою його професійної кар'єри в державному секторі.
Зеленський провів зміни в Київській міській військовій адміністрації
Зеленський провів зміни в Київській міській військовій адміністрації / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

Коротко:

  • Попка звільнено з посади голови Київської МВА
  • Що відомо про нового очільника КМВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади голови Київської міської військової адміністрації.

Натомість очільник України на цю посаду призначив Тимура Ткаченка.

відео дня

Відповідний Указ №898/2024 опублікований на сайті Президента.

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації", - йдеться в заяві.

Хто такий Тимур Ткаченко?

Тимур Фіруддінович Ткаченко (народився 18 серпня 1989 року в Києві, Українська РСР, СРСР) — український державний діяч. З 27 вересня 2024 року обіймає посаду заступника Міністра розвитку громад та територій України. Також є членом Наглядової ради Укрпошти (з 25 листопада 2024 року), пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості України (15 серпня 2023 — 10 вересня 2024 року) і був директором Департаменту територіального контролю міста Києва в КМДА.

Професійна діяльність:

  • Січень-лютий 2012 року — спеціаліст першої категорії в КП "Солом'янка-Сервіс".
  • 2012–2014 роки — помічник депутата Верховної Ради України VII скликання від партії "УДАР".
  • Січень-березень 2014 року — відповідальний секретар у ДП "Зовнішторгвидав України".
  • 2015–2016 роки — начальник управління КП "Київблагоустрій".
  • 2016–2017 роки — керівник КП "Плесо", відповідав за інвестиційні проєкти у прибережну інфраструктуру.
  • 2018 рік — керівник апарату Голосіївської РДА.
  • 2019 рік — заступник голови Дарницької РДА.
  • З 2020 року — перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА.
  • Серпень 2023 року — призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
  • Вересень 2024 року — призначений заступником Міністра розвитку громад та територій України.

Ткаченко має значний досвід у питаннях міського благоустрою, інфраструктурних проєктів та розвитку територій, що стало основою його професійної кар'єри в державному секторі.

Останні нововведення Зеленського

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно було звільнено одразу двох очільників ОВА. Відправлено у відставку голів Київської ОВА та Полтавської ОВА.

Також стало відомо, що президент Зеленський призначив військового омбудсмена. Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, підкреслив очільник держави.

Не так давно очільник України також звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Держслужбовець подав у відставку після справи з фіктивними інвалідностями.

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Хто такий Сергій Попко?

Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Колишній начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

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