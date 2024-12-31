Удар по Льгову на Курщині: відомо про кількість втрат серед військових РФ

Кілька ракет влучили у використовувану російськими військовослужбовцями будівлю.

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Удар по Льгову / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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ЗСУ атакували військовий об'єкт у місті Льгов

Там загинули 8 військових РФ

Унаслідок атаки ЗСУ на військовий об'єкт у місті Льгов Курської області РФ загинули 8 військових, ще 22 поранені. Про це пише ASTRA.

Зазначається, що напередодні, 30 грудня, Льгов Курської області атакували щонайменше 6 ракет Storm Shadow.

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"Кілька ракет влучили у використовувану російськими військовослужбовцями будівлю на вулиці Свердлова, 1. Унаслідок влучання 8 військовослужбовців загинули на місці, ще 22 потрапили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що перша ракета прилетіла в розташування військ. Після цього військові почали терміново спускатися в підземний бункер, однак прилетіли ще ракети, вхід засипало і почалася пожежа.

Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 31 грудня у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. Дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.

У середу, 25 грудня, дрони атакували Воронезьку область. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор".

Крім того, 22 грудня Ростовську область атакували дрони. Щонайменше чотири безпілотники, ймовірно, вдарили по території військового полігону "Кадамовський" у селищі Персіанівський.

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Що таке місто Льгов Курської області? Місто Льгов - місто обласного значення в Курській області з населенням майже 17 тисяч осіб. Раніше був українським. Вперше було включено окупантами до складу РФ лише 1721 року. На території міста діють цукровий, комбікормовий та молочно-консервний заводи. Льгов є важливим залізничним вузлом, через нього російські побудували дві ключові гілки – Київ-Воронеж та Харків-Брянськ.

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