Знищення російського Мі-8: Буданов поділився подробицями історичної операції

Коротко:
- Українські захисники знищили гелікоптер окупантів
- Ще одна повітряна ціль була уражена
Українські воїни спецпідрозділу ГУР МО "Group 13" вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Голова ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону розкрив подробиці історичної операції.
За його словами, дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні сили. Проте раніше окупаційна техніка все ж могла долітати до берегової лінії, хоч і з пошкодженнями.
"Сьогодні вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований." - розповів Буданов.
Голова ГУР додав, що другий російський гелікоптер отримав пошкодження, проте борт зміг дістатися до аеродрому та здійснити вимушену посадку.
Удари по цілях РФ - останні новини
Як писав Главред, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптеру Мі-8. Внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Крім того, українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований.
Нещодавно в Головному управлінні розвідки МО України повідомляли, що на тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовували російські загарбники.
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Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
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