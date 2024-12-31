Знищення російського Мі-8: Буданов поділився подробицями історичної операції

Дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні цілі.

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Знищення російського Мі-8 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Українські захисники знищили гелікоптер окупантів

Ще одна повітряна ціль була уражена

Українські воїни спецпідрозділу ГУР МО "Group 13" вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Голова ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону розкрив подробиці історичної операції.

За його словами, дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні сили. Проте раніше окупаційна техніка все ж могла долітати до берегової лінії, хоч і з пошкодженнями.

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"Сьогодні вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований." - розповів Буданов.

Голова ГУР додав, що другий російський гелікоптер отримав пошкодження, проте борт зміг дістатися до аеродрому та здійснити вимушену посадку.

Дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Удари по цілях РФ - останні новини

Як писав Главред, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптеру Мі-8. Внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Крім того, українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки МО України повідомляли, що на тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовували російські загарбники.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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